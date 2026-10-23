MSÜ 2026-2027 AKADEMİK TAKVİMİ: MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? Harp okulları ve astsubay MYO ara sınav, final ve yarıyıl tatili tarihleri
MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı. Harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavları ve tatiller ne zaman başlayacak? Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf için farklı tarihler uygulanacak. İşte okul ve sınıflara göre sınav tarihleri, yarıyıl tatili ve mezuniyet takvimi.
MSÜ 2026-2027 akademik takvimi yayımlandı; harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının sınav ve tatil tarihleri belli oldu. Hava Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda bazı sınıflar için farklı sınav dönemleri uygulanacak.
Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ), MSÜ 2026-2027 akademik takvimi kapsamında harp okulları, astsubay meslek yüksekokulları ve Yabancı Diller Yüksekokulunun eğitim, sınav ve mezuniyet tarihlerini duyurdu. Takvim, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin akademik yıl içindeki sınavlarını kapsıyor; ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tarihini içermiyor.
Harp okullarında birinci yarıyıl sonu sınavları, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 11-24 Ocak 2027’de yapılacak. Astsubay meslek yüksekokullarında ise aynı sınav dönemi 23-31 Ocak 2027 olarak belirlendi.
Harp okullarında sınavlar ne zaman yapılacak?
Kara Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu ile Hava Harp Okulunun 1, 2 ve 3’üncü sınıflarında birinci yarıyıl, 28 Eylül 2026-8 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ise bu dönem 7 Eylül-18 Aralık 2026 olarak uygulanıyor.
Okul ve sınıflara göre sınav tarihleri şöyle:
Kara Harp Okulu
- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026
- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027
Deniz Harp Okulu
- Birinci yarıyıl ara sınavları: 21-29 Kasım 2026
- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027
Hava Harp Okulu, 1, 2 ve 3’üncü sınıflar
- Birinci yarıyıl ara sınavları: 14-22 Kasım 2026
- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 11-24 Ocak 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 3-11 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 7-20 Haziran 2027
Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf
- Birinci yarıyıl ara sınavları: 24 Ekim-1 Kasım 2026
- Birinci yarıyıl sonu sınavları: 19-27 Aralık 2026
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 20-28 Şubat 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 24 Nisan-2 Mayıs 2027
Harp okullarında ikinci yarıyıl, Hava Harp Okulu 4’üncü sınıf dışında, 8 Şubat-4 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hava Harp Okulu 4’üncü sınıfta ikinci yarıyıl 4 Ocak’ta başlayacak ve 22 Nisan 2027’de sona erecek.
Astsubay meslek yüksekokullarının sınav tarihleri
Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarında birinci yarıyıl, 12 Ekim 2026-22 Ocak 2027 tarihlerini kapsıyor. Bu okulların birinci yarıyıl ara sınavları 28 Kasım-6 Aralık 2026’da, yarıyıl sonu sınavları ise 23-31 Ocak 2027’de yapılacak.
İkinci yarıyıl bütün astsubay meslek yüksekokullarında 15 Şubat 2027’de başlayacak. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencilerinin ikinci yarıyılı ve yarıyıl sonu sınavları, diğer sınıf ve okullardan daha geç tamamlanacak.
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 1’inci sınıf
- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, 2’nci sınıf
- İkinci yarıyıl bitişi: 2 Temmuz 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 3-11 Temmuz 2027
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
- İkinci yarıyıl bitişi: 11 Haziran 2027
- İkinci yarıyıl ara sınavları: 10-18 Nisan 2027
- İkinci yarıyıl sonu sınavları: 12-20 Haziran 2027
Yabancı Diller Yüksekokulunda sınav takvimi
Yabancı Diller Yüksekokulunda birinci yarıyıl 5 Ekim 2026-15 Ocak 2027, ikinci yarıyıl ise 8 Şubat-28 Mayıs 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
Okulun sınav programı şu şekilde:
- Birinci ara sınav: 23 Kasım 2026
- İkinci ara sınav: 18-22 Ocak 2027
- Üçüncü ara sınav: 26 Mart 2027
- Dördüncü ara sınav: 7 Mayıs 2027
- Yıl sonu başarı sınavı: 31 Mayıs-7 Haziran 2027
MSÜ’de yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri okul ve sınıfa göre değişiyor.
Okul / Sınıf Yarıyıl tatili
- Kara ve Deniz Harp Okulları ile Hava Harp Okulu 1, 2 ve 3’üncü sınıflar: 25 Ocak-7 Şubat 2027
- Hava Harp Okulu, 4’üncü sınıf: 28 Aralık 2026-3 Ocak 2027
- Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları: 1-14 Şubat 2027
- Yabancı Diller Yüksekokulu: 23 Ocak-7 Şubat 2027
Mezuniyet törenleri ağustosta yapılacak
Akademik takvime göre Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30 Ağustos 2027’de düzenlenecek. Kara, Deniz, Hava ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokullarının mezuniyet törenleri ise 31 Ağustos 2027’de yapılacak.