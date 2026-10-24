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SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM! Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM! Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?

09:46, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:46, 24/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI SON DURUM! Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığının 31 bin kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastaneler, sağlık evleri ve farklı sağlık hizmeti birimlerini kapsayan pozisyon dağılımının belli olmasıyla birlikte, kamuya atanmak isteyen adaylar başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. Özellikle başvuruların ne zaman başlayacağı, tercih kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı ve alım yapılacak kadroların hangi alanları kapsadığı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 31 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? İşte adayların beklediği ayrıntılar…

Kamu kurumlarında görev almak isteyen sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığının 31 bin sözleşmeli personel alımı gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, farklı sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek personelin pozisyon dağılımı belli oldu. Gelişmenin ardından adaylar, başvuru tarihlerini ve tercih işlemlerinin hangi takvim doğrultusunda yürütüleceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru kılavuzunun durumu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 31 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte personel alımına ilişkin merak edilenler…

Kamu kurumlarında görev almak isteyen sağlık çalışanları için Sağlık Bakanlığının 31 bin sözleşmeli personel alımı gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla birlikte, farklı sağlık kuruluşlarında istihdam edilecek personelin pozisyon dağılımı belli oldu. Gelişmenin ardından adaylar, başvuru tarihlerini ve tercih işlemlerinin hangi takvim doğrultusunda yürütüleceğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru kılavuzunun durumu da merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 31 bin sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte personel alımına ilişkin merak edilenler…

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığında 2027 yılında uygulanacak sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/339 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 31 bin 54 sağlık personeli pozisyonunun hizmet birimlerine göre dağılımı belirlendi.

Atama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak duyurularla açıklığa kavuşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?Sağlık Bakanlığında 2027 yılında uygulanacak sözleşmeli personel istihdamına ilişkin yeni düzenleme yürürlüğe girdi. 17 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/339 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla&nbsp;31 bin 54 sağlık personeli&nbsp;pozisyonunun hizmet birimlerine göre dağılımı belirlendi.Atama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin ayrıntılar, ilgili kurumlar tarafından yayımlanacak duyurularla açıklığa kavuşacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Resmi Gazete'deki kararla sağlık personeli istihdamında en geniş kontenjan uzman hekimlere ayrıldı. Toplam 31 bin 54 pozisyonun 25 bin 955'i uzman tabipler, 5 bin 61'i ise tabipler için belirlendi. Hekim kadrolarının yanı sıra sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına da sınırlı sayıda pozisyon ayrıldı.

2027 yılı sözleşmeli sağlık personeli unvan dağılımı şöyle:

* Uzman tabip: 25.955

* Tabip: 5.061

* Sağlık memuru: 25

* Ebe: 9

* Hemşire: 2

* Diyetisyen: 1

* Sağlık teknikeri: 1

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?Resmi Gazete'deki kararla sağlık personeli istihdamında en geniş kontenjan uzman hekimlere ayrıldı. Toplam&nbsp;31 bin 54 pozisyonun&nbsp;25 bin 955'i uzman tabipler, 5 bin 61'i ise tabipler için belirlendi. Hekim kadrolarının yanı sıra sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına da sınırlı sayıda pozisyon ayrıldı.2027 yılı sözleşmeli sağlık personeli unvan dağılımı şöyle:* Uzman tabip: 25.955* Tabip: 5.061* Sağlık memuru: 25* Ebe: 9* Hemşire: 2* Diyetisyen: 1* Sağlık teknikeri: 1
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