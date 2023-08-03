Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid anlamı nedir, nasıl getirilir?
La İlahe İllallah anlamı
Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile “Allah’ı birleme cümlesi” demektir. “Lâ ilahe illallah” sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber, “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir.” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
La İlahe İllallah ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, nerde geçiyor?
- La İlahe İllallah ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Bu ifadelerden bazıları şunlardır: Bakara Suresi 255. Ayet: "Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayydır, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'nun izni olmadan kim O'nun katında şefaat edebilir? O, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır."
- Araf Suresi 180. Ayet: "De ki: 'Rabbim ancak Allah'tır. O, her şeyi yarattı ve O'nun her şey üzerinde bir nizamı vardır.'"
- Mü'min Suresi 62. Ayet: "De ki: 'Allah, birdir. Allah Samed'dir. O doğurmadı ve doğurulmadı. O'na denk hiçbir şey yoktur.'"
La ilahe illallah Muhammeden resulullah demenin fazileti, sevabı
Hz. Peygamber, “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir.” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.
La ilahe illallah en faziletli zikir mi?
Lâ ilâhe illallah günde kaç defa okunmalı?
La İlahe İllallah okumanın fazileti ile ilgili hadis var mı?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) yine hadislerinde bunun bir ibadet olduğunu söylemiştir.
Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî;
"Yâ Rasûlâllah! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye edebilir misiniz?" diye sordu.
Hz. Rasûlâllah (sav);
"Yüz defa Sübhânellâh, yüz defa el-Hamdü lillâh, yüz defa Lâ ilâhe illâllah de!" buyurdular. (İbn-i Mâce)
La ilahe illallah zikri neye iyi gelir?
La İlahe İllallah diyenin günahları silinir, yerine sevap yazılır. La İlahe İllallah cennetin anahtarıdır. Son sözü La İlahe İllallah olan kimsenin ruhu kolay çıkar. İhlasla La İlahe İllallah söylemek kişiyi haramlardan alıkoyar.
Yetmiş bin tevhid okunarak hatim yapılır mı?
100 kere la ilahe illallah dersek ne olur?
Hadis-i Şerifte günde 100 defa "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" zikrini getirmenin büyük sevâbını anlatıyor.
İslam'ın şartı kaçtır?
İslam'ın beş şartı, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve O'nun emirlerini yerine getirmelerini ifade etmektedir. Bu beş şart, Müslümanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve huzurlu olmaları için bir yol göstericidir.
İslam'ın beş şartı, İslam'ın temel ibadetlerini ve inançlarını özetlemektedir. Bu beş şart, her Müslümanın yerine getirmesi gereken farzlardır. İslam'ın beş şartı şunlardır: