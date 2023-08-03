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La İlahe İllallah Ne Demek, Anlamı, Faziletleri: Kelime-i Tevhid Okunuşu

La İlahe İllallah, İslam'ın temel inançlarından biridir. Arapça'da "Allah'tan başka ilah yoktur" anlamına gelir. Bu ifade, Allah'ın tek ve eşsiz olduğunu, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi olduğunu kabul etmektir. La ilahe illallah Muhammeden resulullah kelime-i şahadet ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Lâ ilahe illallah” nedir? “Lâ ilahe illallah” zikrinin faziletleri nelerdir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demenin, okumanın sevabı, fazileti ve sırları nelerdir?

15:50 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid anlamı nedir, nasıl getirilir?

Kelime-i tevhid nedir? Kelime-i tevhid anlamı nedir, nasıl getirilir?

La İlahe İllallah
ifadesi, İslam'ın temel ilkelerinden biridir. Bu ifadeyi kabul etmek, İslam'a girmenin ilk şartıdır. La İlahe İllallah, İslam'ın iki temel ilkelerinden biri olan tevhid inancının bir ifadesidir. Tevhid,
Allah
'ın tek ve eşsiz olduğunu, her şeyin yaratıcısı, sahibi ve yöneticisi olduğunu kabul etmektir. Diğer temel ilke ise İslam'ın son peygamberi
Hz. Muhammed Mustafa
’nın (s.a.v) Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır.

La İlahe İllallah anlamı

Kelime-i tevhid sözlük anlamı ile “Allah’ı birleme cümlesi” demektir. “Lâ ilahe illallah” sözünden ibarettir ve “Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelir. Bu cümlenin ifade ettiği mana İslam’ın temel ilkesini oluşturur. Hz. Peygamber, “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir.” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

La İlahe İllallah ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu, nerde geçiyor?

  1. La İlahe İllallah ifadesi, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçmektedir. Bu ifadelerden bazıları şunlardır: Bakara Suresi 255. Ayet: "Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayydır, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O'nun izni olmadan kim O'nun katında şefaat edebilir? O, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır."
  2. Araf Suresi 180. Ayet: "De ki: 'Rabbim ancak Allah'tır. O, her şeyi yarattı ve O'nun her şey üzerinde bir nizamı vardır.'"
  3. Mü'min Suresi 62. Ayet: "De ki: 'Allah, birdir. Allah Samed'dir. O doğurmadı ve doğurulmadı. O'na denk hiçbir şey yoktur.'"

La ilahe illallah Muhammeden resulullah
demenin fazileti, sevabı

Hz. Peygamber, “Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir.” (Buhârî, İlim, 33; Rikâk 51) buyurmuştur.

La ilahe illallah en faziletli zikir mi?

Zikir, hatırlamak ve hatırlatmak demektir.
Kelime-i tevhidi zikir
olarak okumak, okuyana ve dinleyenlere Allah’ı hatırlatacağı için sevap kazandıran bir ameldir, zikirlerin en güzelidir. Resûlullah, “En faziletli zikir ‘Lâ ilahe illallah’; en faziletli dua da ‘Elhamdülillah’ demektir.” (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

Lâ ilâhe illallah günde kaç defa okunmalı?

Bunun yanında günde yüz defa “
Lâ ilâhe illallah
” diyenin çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacağı yönünde hadisler bulunmaktadır. (İbn Mâce, Edeb, 54)

La İlahe İllallah okumanın fazileti ile ilgili hadis var mı?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) yine hadislerinde bunun bir ibadet olduğunu söylemiştir.

Ebû Tâlib’in kızı Ümmü Hânî;

"Yâ Rasûlâllah! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye edebilir misiniz?" diye sordu.

Hz. Rasûlâllah (sav);

"Yüz defa Sübhânellâh, yüz defa el-Hamdü lillâh, yüz defa Lâ ilâhe illâllah de!" buyurdular. (İbn-i Mâce)

La ilahe illallah zikri neye iyi gelir?

La İlahe İllallah diyenin günahları silinir, yerine sevap yazılır. La İlahe İllallah cennetin anahtarıdır. Son sözü La İlahe İllallah olan kimsenin ruhu kolay çıkar. İhlasla La İlahe İllallah söylemek kişiyi haramlardan alıkoyar.

Yetmiş bin tevhid okunarak hatim yapılır mı?

100 kere la ilahe illallah dersek ne olur?

Hadis-i Şerifte günde 100 defa "Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr" zikrini getirmenin büyük sevâbını anlatıyor.

İslam'ın şartı kaçtır?

İslam'ın beş şartı, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve O'nun emirlerini yerine getirmelerini ifade etmektedir. Bu beş şart, Müslümanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve huzurlu olmaları için bir yol göstericidir.

İslam'ın beş şartı, İslam'ın temel ibadetlerini ve inançlarını özetlemektedir. Bu beş şart, her Müslümanın yerine getirmesi gereken farzlardır. İslam'ın beş şartı şunlardır:

Kelime-i Şehadet İslam’ın şartlarındana mıdır?

Kelime-i Şehadet getirmek
: Kelime-i Şehadet, "La ilahe illallah, Muhammedün rasulullah" demektir. Bu ifade, "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed O'nun elçisidir" anlamına gelir. Kelime-i Şehadet, İslam'a girmenin ilk şartıdır.
Namaz kılmak:
Namaz, İslam'ın beş şartından biridir. Namaz, günde beş vakit kılınan bir ibadettir. Namaz, Müslümanların Allah'a ibadet etmeleri, O'nun huzuruna çıkmaları ve O'nun nimetlerine şükretmeleri için bir fırsattır.
Oruç tutmak
: Oruç, İslam'ın beş şartından biridir. Oruç, Ramazan ayında tutulan bir ibadettir. Oruç, Müslümanların açlık ve susuzluğa katlanarak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmalarıdır.
Zekat vermek
: Zekat, İslam'ın beş şartından biridir. Zekat, zengin Müslümanların fakir Müslümanlara yardım etmek için verdikleri bir vergidir. Zekat, Müslümanların Allah'ın adaletini ve yardımseverliğini temsil eden bir ibadettir.
Hacca gitmek
: Hac, İslam'ın beş şartından biri değildir, ancak Müslümanların yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Hac, Müslümanların Mekke'ye gidip Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu, yaşadığı ve vefat ettiği yerleri ziyaret etmesidir. Hac, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve O'nun huzurunda olmanın sevincini yaşamaları için bir fırsattır.
Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua
Korku ve sıkıntı duası: Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua

Depremler, yangınlar, seller, savaşlar. Dünya bir imtihan yeridir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim birçok ayette bu hakikati dile getirir. Rabbimiz, kullarını türlü türlü sınava tabi tutmaktadır ki, Enbiya Suresi’nin 35. ayetinde, “Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” buyrulmaktadır. Hayatın akışı içerisinde her birimizin yaşadığı zorluklar, çile ve kederler, maddi ve manevi sıkıntılar mutlaka olacaktır. Çünkü bu dünya imtihan dünyasıdır. İmtihanlarla sınanan mümin ise sabır kalkanına yapışıp bol bol dua ve niyazda bulunacaktır. Peki Peygamberimizin sıkıntı anında okuduğu dua hangisidir? Sıkıntıya karşı Efendimiz (s.a.v) ne tavsiye etmiştir? Sıkıntı duası nasıl yapılır, hangi dualar okunur? İşte Sıkıntı dert ve sabır duaları.

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36 dakika önce
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