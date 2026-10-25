Mektuptan telgrafa: Osmanlı’da haberleşme devrimi

İçinde yaşadığımız dünyayı kuran, bugünü uzak geçmişten ve “klasik” olandan ayırarak “modern” hâle getiren pek çok gelişme yaşandı. Fakat bunlardan bazıları, diğerlerine kıyasla daha merkezi ve belirleyici bir rol oynadı. Toplumlar ve fertler için tüm zamanlarda önemli olan haberleşme ve iletişim alanındaki gelişmeler de bunların başında geliyor. İngiltere’de başlayarak zamanla bütün dünyayı etkisi altına alan Sanayi Devrimi’nin sonuçlarının hissedildiği yıllarda, küresel ticaretteki hızlı büyümenin de etkisiyle posta alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyordu. Osmanlı da dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak posta hizmetlerini modernleştirmeye yöneldi. Posta Nezareti’nin kuruluşuyla başlayan süreçte telgraf ve telefon gibi yeni teknikler de haberleşme alanında kullanılmaya başlandı. Bugün bilişim çağı olarak tanımladığımız bir dönemde yaşayan bizlerin tahayyül etmekte zorlanacağı bu geçmişte, haberlerin ve mektupların ulaşmasının aylar sürdüğü bir dünyadan daha hızlı, hatta zamanla anlık iletişimi mümkün kılan bir düzene geçişin ilk adımları atılıyordu. Bu yazıda, Osmanlı’da posta ve telgraf alanındaki yeniliklerin nasıl ortaya çıktığına ve haberleşme tarihinde yeni bir dönemin kapısını nasıl araladığına yakından bakacağız.

Klasik dönemde haberleşme ağları

Tarih boyunca geniş coğrafyalara hükmeden devletlerin en önemli dayanaklarından biri, güçlü bir haberleşme ağıydı. İslam tarihinde Emeviler, Abbasiler, Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular gibi devletler “berid” adı verilen haberleşme teşkilatları kurmuştu. Osmanlı Devleti de bu köklü mirası devralarak ve Doğu Roma döneminden kalan yolları geliştirerek geniş topraklarında kendine özgü bir haberleşme ağı oluşturdu.

Klasik dönem Osmanlı haberleşme düzeninin temelinde, ana yollar üzerinde belirli aralıklarla kurulan “menzilhaneler”, yolların güvenliğini sağlayan derbentler ve resmî emirleri taşıyan “ulak” ya da “tatar” adı verilen haberciler bulunuyordu. On altıncı yüzyılda Sadrazam Lütfi Paşa’nın düzenlemeleriyle daha sistemli bir yapıya kavuşan menzil teşkilatı, esas olarak devlet işlerinin yürütülmesine, askerî ihtiyaçların karşılanmasına ve saraydan gönderilen emirlerin ilgili yerlere ulaştırılmasına hizmet ediyordu.

Halkın ve tüccarların doğrudan yararlanamadığı bu sistem, on sekizinci yüzyıldan itibaren usulsüzlükler, artan masraflar ve menzil hizmetlerini yürütenlerin üzerindeki ağır yükler nedeniyle giderek aksayacaktır. Zamanla büyüyen bu sorunlar ise Osmanlı haberleşme düzeninde köklü bir değişimi kaçınılmaz hâle getirmişti.

Menzilden posta usulüne geçiş

Osmanlı idaresi on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinde merkezî otoriteyi ülkenin en uzak köşelerine kadar ulaştırmak ve eyaletlerle olan bağlarını güçlendirmek amacıyla bürokraside yeni düzenlemelere yöneldi. Sultan II. Mahmud döneminde haberleşme alanında da önemli adımlar atıldı. Klasik menzilhane sistemi, 1824’te “kirahane” usulüne dönüştürüldü. Ardından 1826’da uygulamaya konulan “ref’-i menzil bedeli” ile menzil hizmetlerinin mali yükü yeni bir vergi düzenlemesine bağlandı. Bu gelişmeler daha çok iktisadi idi. Asıl önemli değişim, II. Mahmud’un 1832 tarihli hatt-ı hümayunuyla yaşandı. Padişah, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki modern posta uygulamalarını örnek göstererek İstanbul ile taşra arasında düzenli bir mektup ve emanet taşıma teşkilatının kurulmasını emrediyordu.

Bu doğrultuda, 1832-1834 yılları arasında Üsküdar-İzmit şose yolu yapılmış ve bu güzergâhta posta arabaları çalışmaya başlamıştı. Serasker Hüsrev Paşa da 1834’te menzil sisteminin tamamen posta usulüne dönüştürülmesini teklif etti. Aynı dönemde Paris Büyükelçisi Mustafa Reşid Paşa’nın İstanbul’a gönderdiği Fransız Posta Kanunu incelenerek kurulacak yeni teşkilat için Avrupa’daki uygulamalardan yararlanılması düşünüldü. Ancak siyasi çalkantılar ve Mısır meselesi gibi sorunlar, bu ilk girişimlerin kalıcı bir kuruma dönüşmesini geciktirdi. Yine de 1839’da yayımlanan Suret-i Usûl-i Posta ile devlet evrakının taşınmasına ilişkin kurallar belirleniyordu. Böylece Tanzimat döneminde posta teşkilatının kurulmasına giden yolda önemli bir adım atılmış oldu.

Modern posta teşkilatının doğuşu: Posta Nezareti (1840)

Tanzimat Fermanı’nın ilanından yaklaşık bir yıl sonra, 23 Ekim 1840’ta Osmanlı Devleti’nde modern anlamdaki ilk posta teşkilatı olan Posta Nezareti (Postahane-i Âmire) kuruldu ve ilk posta nazırlığına Ahmed Şükrü Bey getirildi. Bu Osmanlı haberleşme tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Haberleşme hizmetleri, yüzyıllardır büyük ölçüde sadece devletin ihtiyaçlarına göre işleyen bir yapıdan çıkarak halkın ve tüccarların da yararlanabileceği bir sisteme dönüşmeye başlamıştı. Yeni teşkilatla mektup, paket ve para gibi emanetlerin devlet güvencesi altında taşınması amaçlanıyordu.

Posta Nezareti, İstanbul’da Eminönü’ndeki Yeni Camii avlusunda bulunan Cizyehane binasında hizmet vermeye başladı. İlk posta konvoyları 28 Ekim 1840’ta Edirne’ye, 2 Kasım’da ise Anadolu yönüne hareket etti. Fransız posta mevzuatından yararlanılarak hazırlanan ve 16 Kasım 1840’ta yürürlüğe giren Birinci Posta Nizamnamesi ile işlemler belirli kurallara bağlanıyordu. Kayıtların tutulması, gönderilerin tartılması ve mühürlenmesi gibi modern bürokratik uygulamalar sayesinde posta hizmetleri daha düzenli bir yapıya kavuştu.

İlk yıllarda adi, taahhütlü ve resmî mektuplar taşınıyordu. Ocak 1841’den itibaren ise para havalesi olarak kullanılan “emanet akça” uygulaması ile ticari eşya numunelerinin taşınmasına da başlandı. Posta hizmetlerinde bir başka önemli yenilik ise 13 Ocak 1863’te ilk Osmanlı posta pullarının kullanılmaya başlanmasıydı. Pullar, posta ücretlerinin ödenmesini kolaylaştırırken işlemlerin daha düzenli yürütülmesine de katkı sağladı.

Taşrada ise eski menzilhanelerin yerini zamanla şehir merkezlerindeki postahaneler almaya başladı. Zaman içerisinde haberleşme hizmetleri devlet görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek halkın ve tüccarların günlük hayatında daha önemli bir yer edindi. Mektup ve paket gönderimiyle para havalesinin kolaylaşması, ticari ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulundu.

İletişim devrimi: Telgraf

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan telgraf ise haberleşme tarihinde küresel bir devrimdi. İnsanlık elektrik sayesinde mesajların çok kısa sürede uzak mesafelere ulaştırılabildiği yeni bir döneme geçiyordu. O güne kadar görülmemiş bir iletişim hızı sunan telgraf, devletlerin yönetiminden ticarete ve askerî işlere kadar pek çok alanı değiştiren bir teknolojiydi. Osmanlı Devleti de bu yeniliğin önemini erken fark ederek telgrafı hızla benimsedi.

Osmanlı topraklarındaki ilk fiilî telgraf hatları, Kırım Savaşı sırasında çekildi. Savaşın devam ettiği günlerde Osmanlı yönetimi, İstanbul-Edirne-Şumnu hattını tamamlayarak 15 Eylül 1855’te hizmete açtı. Böylece başkent ile ordunun bulunduğu bölgeler ve Avrupa arasındaki haberleşme önemli ölçüde hızlandı. Telgraf hatlarının yapımında halkın desteği de büyük rol oynadı. Müslüman ve gayrimüslim ahali, direk yapımında kullanılmak üzere dağlardan ağaç kesti, binaların inşasına katkıda bulundu ve maddi yardımlar yaptı. 3 Mayıs 1856’da ise Telgrafçı Mustafa Efendi’nin çabalarıyla Edirne’den İstanbul’a ilk Türkçe telgraf gönderildi.

Bu yeni tekniği kullanacak teknisyenlerin yetişebilmesi amacıyla 1861’de Funûn-ı Telgrafiye Mektebi açıldı. Mekteb-i Sultani ve Darüşşafaka gibi okullara telgraf dersleri konuldu, uzman yetiştirmek için Avrupa’ya öğrenciler gönderildi. Mayıs 1869’da İstanbul’da kurulan atölye ve ardından faaliyete geçen Telgraf Fabrikası’nda, Avrupa’dan 400 franga ithal edilen telgraf makineleri 250 franga ve daha sağlam biçimde üretilmeye başlandı. 1871’de Telgraf Müdürlüğü ile Posta Nezareti birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezareti kuruldu. Osmanlı Devleti, uluslararası alanda da 1865’te kurulan Milletlerarası Telgraf Birliği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Uluslararası posta şirketlerinin büroları.

Yabancı postalar, kapitülasyonlar ve egemenlik mücadelesi

Osmanlı Devleti’nin modern bir posta teşkilatı kurma ve haberleşme hizmetlerini kendi denetiminde toplama çabalarının önündeki en önemli engellerden biri, kapitülasyonlara dayanarak ülke içinde faaliyet gösteren yabancı postahanelerdi. Venedik ve Ceneviz dönemlerine kadar uzanan bu uygulamalar, 1718 Pasarofça Antlaşması ve sonrasındaki konsolosluk ayrıcalıklarıyla güç kazandı. Avusturya, Fransa, Rusya, İngiltere, İtalya ve Yunanistan gibi devletlerin işlettiği yabancı postahaneler, kendi pulları ve tarifeleriyle Osmanlı topraklarında hizmet veriyordu. Osmanlı yönetiminin denetimi dışında çalışan bu kurumlar, hem devletin posta gelirlerini azaltıyor hem de ülkeye giren yayınların kontrolünü zorlaştırıyordu.

Bâbıâli, yabancı postahanelerin faaliyetlerine son vermek için uzun süre diplomatik ve hukuki mücadele yürüttü. Şûrâ-yı Devlet azası Kara Theodore Konstantin Efendi, 1889 tarihli layihasında bağımsız bir devletin topraklarında yabancı posta idarelerinin bulunmasının hukuki dayanağı olmadığını savunarak bu kurumların devlet güvenliğine ve ekonomisine zarar verdiğini belirtti. Bu nedenle yabancı postahanelerin kapatılmasını istedi. Fakat Batılı devletlerin diplomatik baskıları ve deniz ulaşımındaki üstünlükleri, Osmanlı yönetiminin bu yöndeki girişimlerini uzun süre sonuçsuz bıraktı. Yabancı postahaneler, ancak Birinci Dünya Savaşı’nın başında, 1914’te kapitülasyonların tek taraflı kaldırılmasının ardından kapatılabilecekti.

Devlet yapısını dönüştüren yenilikler

Osmanlı’da modern posta ve telgrafın gelişimi, devletin klasik yapısından modern ve merkezî bir bürokrasiye geçişini sağlayan önemli araçlardan birisi olmuştur. Posta ağları ve telgraf hatları sayesinde merkezî hükümet, taşradaki valilerden, mahkemelerden ve gümrüklerden daha hızlı bilgi alabiliyor, emirlerini ülkenin uzak bölgelerine kısa sürede ulaştırabiliyordu. Böylece devletin taşra üzerindeki denetimi güçleniyor, merkezî otorite ülkenin farklı bölgelerinde daha etkili hâle geliyordu.

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Posta ve Telgraf Nezareti bünyesinde kadro, sicil, teftiş ve meslekî uzmanlaşma alanlarında önemli düzenlemeler yapıldı. Mimar Vedat Tek tarafından Sirkeci’de inşa edilen Büyük Postane binası, teşkilatın kurumsal kimliğinin simgelerinden biri hâline geldi. 1911’de kurumun adı Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti olarak değiştirildi. Böylece 1840’ta başlayan posta teşkilatı, Osmanlı’nın son dönemindeki idari ve teknolojik dönüşümün önemli bir parçası oldu. Bu birikim, Millî Mücadele yıllarındaki haberleşme faaliyetlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına, yani bugüne miras kaldı.