İran’a karşı masada üç seçenek var

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon), Umman Denizi ve Basra Körfezi civarına yaptığı dev askeri yığınağın ardından ABD Başkanı Donald Trump’a üç seçenek sundu. Buna göre, ilk seçenek İran’daki rejimin düşmesine sebep olacak çapta nükleer tesislere ve balistik füze üretim merkezlerine saldırılar düzenlemek oldu. Ancak bu seçenekler hazirandaki gibi başarısızlığa uğrama ya da büyük bir felakete sebep olma riski taşıyor. İkinci seçenek, İran Dini Lideri Ali Hamaney’e, tıpkı Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya yapıldığı gibi bir operasyon yapılması olarak belirlendi. Bu seçeneğin de İran’daki rejim liderlerinin çok daha iyi korunmasının yanı sıra başkent Tahran’ın Venezuela’nın başkenti Karakas gibi deniz kıyısında ve dış tehlikelere açık olmaması ve ülkenin derinliklerinde yer alan büyük bir şehir olması nedeniyle başarı şansı az olarak değerlendiriliyor. WSJ’ye konuşan yetkililere göre üçüncü seçeneğin ise düşük yoğunluklu bir savaş hali içinde İran’daki üst düzey kilit isimlere ve noktalara saldırılar düzenleyerek rejimi, Trump’ın istediği gibi bir nükleer anlaşmaya zorlamak olduğuna dikkat çekiliyor. Bu noktada, Trump’ın üçüncü seçeneğe yakın olduğu iddia edilse de kasten bu konuda bir gizem yarattığı ve medyanın sorularına sürekli olarak, “Zaman gösterecek, göreceğiz” şeklinde cevaplar verdiği değerlendirmesi yapılıyor. Trump ise Fox News'e yaptığı açıklamada planı sakladıklarını belirterek "İran’a ilişkin planlarımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız" dedi.