Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
AB İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı

AB İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı

22:531/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, sosyal medya hesabından İsrail'in ihlal ettiği ateşkese yönelik açıklama yaptı. Lahbib, ateşkesin ihlal edilmesini kınayarak, "Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesini kınayarak uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesine yönelik açıklama yaptı.

Lahbib,
"Gazze'de ateşkesin defalarca ihlal edilmesini kınıyoruz, hafta sonu İsrail saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı."
ifadesini kullandı.

Ayrıca Lahbib, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 71 bin 795 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana da İsrail'in saldırılarında 523 kişi hayatını kaybetti, 1433 kişi yaralandı.




#Avrupa Birliği
#Gazze
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi bir Afrika ülkesinin başkenti değildir? İşte Milyoner'deki 500 bin TL'lik sorunun yanıtı