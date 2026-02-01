AB İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yaptığı saldırıları kınadı

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Gazze'de ateşkesi defalarca ihlal etmesine yönelik açıklama yaptı.

Ayrıca Lahbib, uluslararası insancıl hukukun gözetilmesi ve sivillerin her yerde her zaman korunması gerektiğini vurguladı.