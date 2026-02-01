Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 795'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 71 bin 795'e, yaralı sayısının da 171 bin 551'e yükseldiği bildirildi.