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Batman Çayı'nda acı olay: Serinlemek için girdiği suda can verdi

Batman Çayı'nda acı olay: Serinlemek için girdiği suda can verdi

19:1821/06/2026, Pazar
DHA
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Batman’da piknik yapmak için ailesiyle gittiği Batman Çayı'nda serinlemek isterken akıntıya kapılan 22 yaşındaki İsmail Arzık, boğulma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Batman'da yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için çay kenarına giden 22 yaşındaki İsmail Arzık, serinlemek amacıyla Batman Çayı’na girdi.


Suya girdikten bir süre sonra akıntıda çırpınmaya başlayan Arzık'ı gören yakınları, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.


Olayın gerçekleştiği Balpınar beldesi Çevre Yolu Köprüsü mevkisine kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Batman Çayı'nda kaybolan genç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde sudan çıkarıldı.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İsmail Arzık, ambulansla acil olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan 22 yaşındaki genç, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Arzık’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla hastane morguna götürülürken, acı haberi alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşadı.


Batman Çayı'nda yaşanan ve ölümle sonuçlanan üzücü olaya ilişkin emniyet güçleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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