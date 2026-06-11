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Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 4 yaralı

17:2211/06/2026, Perşembe
IHA
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Kayseri
Kayseri

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında meydana geldi. 38 UV 784 plakalı otomobil ile 60 NK 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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