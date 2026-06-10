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Ankara’da otomobil takla attı: Biri ağır iki yaralı

Ankara’da otomobil takla attı: Biri ağır iki yaralı

23:1610/06/2026, Çarşamba
DHA
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Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin refüje çarparak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde otomobilin refüje çarpıp, takla atması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesi Temelli yolu Rulman mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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