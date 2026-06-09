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TBMM önünde CHP'liler arasında arbede yaşandı: İki grubu polis ayırdı

TBMM önünde CHP'liler arasında arbede yaşandı: İki grubu polis ayırdı

13:539/06/2026, Salı
AA
DHA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partililer arasında Meclis önünde yaşanan arbedeyi polis ayırdı.

Kılıçdaroğlu ile Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi. Meclis'in Dikmen ve Çankaya kapılarının önünde gruplar arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Dikmen Kapısı önünde slogan atan gruplar arasında yaşanan kısa süreli arbede polisin müdahalesiyle sona erdi.





Arbedenin ardından Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Genel Merkez'de yapılacağı duyurulan toplantıya katılmak üzere Meclis'in önünden ayrıldı.


Yaşananların ardından Meclis'in Dikmen Kapısı önünde bekleyen partililere hitap eden Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sakin olunmasını istedi.



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeye devam ettiğini aktaran Başarır, Türkiye'nin her yerinden gelen partililerin salona alınmasına yönelik isteklerini ilettiklerini kaydetti.


Partililerin grup salonuna alınması için her şeyi yapacaklarını dile getiren Başarır, partililerden güvenlik görevlilerine yardım etmelerini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "CHP'nin grup toplantısı halka ve millete açıktır. Sayın Özgür Özel, saat 13.30'da konuşmasını yapacak. Halkın umudu, milletin Genel Başkanı Özgür Özel'i hep beraber izleyeceğiz." diye konuştu.



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