TBMM önünde CHP'liler arasında arbede yaşandı: İki grubu polis ayırdı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşmeye devam ettiğini aktaran Başarır, Türkiye'nin her yerinden gelen partililerin salona alınmasına yönelik isteklerini ilettiklerini kaydetti.





Partililerin grup salonuna alınması için her şeyi yapacaklarını dile getiren Başarır, partililerden güvenlik görevlilerine yardım etmelerini istedi.