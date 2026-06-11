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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Biri bebek 3 kişi hayatını kaybetti

08:1011/06/2026, Perşembe
IHA
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Çekmeköy’de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 06 CVR 047 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, önünde ilerlemekte olan 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adeta hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Yunus K. ile yolculardan 1’i bebek olmak üzere 3 kişi olay yerinde feci şekilde can verdi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışanları çıkarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişilerin cansız bedenleri, ambulanslara konularak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#kuzey marmara otoyolu
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