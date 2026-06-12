Kurtuluş Savaşı’ndaki milli ruhu 95 kilometre yürüyerek yaşattılar

"İstiklal Yolu, sadece tarihi bir hat değil; şanlı ecdadımızın bize emanetidir"





Kastamonu’dan Ankara’ya yalnızca mühimmat taşınmadığını söyleyen Bakan Yardımcısı Gürsoy, "İstiklal Yolu, bizim için sadece tarihi bir hat değil, şanlı ecdadımızın bize emanetidir. Bizler de bugün genç arkadaşlarımızla, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla birlikte Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşünü tamamlayarak ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kıymetli mirasa sahip çıkıyor, onu gelecek nesillere taşımaya devam ediyoruz. Bu uğurda şehit düşen kahramanlarımızın hatıralarını yad etmek, genç nesillere aktarmak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Tarihinden aldığı kuvveti yarınlara taşıyan bir millet olarak; Türkiye Yüzyılını, istiklal ruhuna sahip çıkan gençlerimizin omuzlarında yükseltiyoruz. İnanıyoruz ki dün cepheye mühimmat taşıyan irade neyse, bugün Türkiye’nin geleceğini inşa eden azim de odur. Bu anlayışla, Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşünü her yıl büyük bir özen ve gayretle gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu yürüyüş yalnızca geçmişi hatırlamak için değil, Milli Mücadele ruhunu genç nesillere aktarmak, tarih şuurumuzu diri tutmak ve istiklalin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını yeniden idrak etmek için gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.