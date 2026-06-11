Kastamonu'yu sağanak vurdu: Okulların bahçesi suyla doldu

Meteoroloji'nin "sarı kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve okul bahçelerinde su birikintilerine neden oldu. AFAD ve belediye ekipleri su tahliye çalışması yürütürken, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi bir süre ulaşıma kapatıldı.

1 /6 Kastamonu'nun Daday ilçesinde sağanak etkili oldu.

2 /6 Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı kod" ile uyarı yaptığı ilçede yağış nedeniyle bazı yol güzergahlarında su birikintileri oluştu.

3 /6 Bazı okul bahçelerinin suyla dolduğu ilçede, AFAD ve belediye ekipleri su tahliyesi gerçekleştirdi.

4 /6 Çalışma nedeniyle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Caddesi de bir süre trafiğe kapatıldı.

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