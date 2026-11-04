Bir vatandaş hastanede gördükleri karşısında rahatsızlığını anlattı: 'Mankenliğe gelmiyorsunuz'

Instagram’da “hiraelifhira” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, şehir hastanesinde yaşadığını söylediği olayı takipçileriyle paylaştı. Uzman doktordan randevu aldığını belirten kadın, muayene odasında doktorun yanında bulunan stajyer doktorun kıyafetlerini uygun bulmadığını dile getirdi.

Öğretmenlerin kıyafetlerini de eleştirdi

Benzer bir durumla torununun okulunda da karşılaştığını öne süren kadın, öğretmenlerin ve sağlık çalışanlarının görev yaptıkları kurumlarda mesleki kıyafet kurallarına dikkat etmesi gerektiğini savundu.

“Hastanede de okulda da önlük giymelisiniz”

Kamu görevlilerinin görev yerlerinde şık görünmek yerine mesleklerini icra etmeye odaklanmaları gerektiğini söyleyen kadın, sağlık çalışanları ve öğretmenlere önlük giyme çağrısında bulundu. Paylaşımında, “Oraya çalışmaya gidiyorsunuz ya siz, mankenliğe gitmiyorsunuz” sözleriyle tepkisini dile getirdi.