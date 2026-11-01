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Altın fiyatlarında beklenmeyen senaryo: Ünlü Ekonomist oran verdi

Altın fiyatlarında beklenmeyen senaryo: Ünlü Ekonomist oran verdi

16:44, 01/11/2026, Pazar
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Altın fiyatlarında beklenmeyen senaryo: Ünlü Ekonomist oran verdi
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Ekonomist Robin J. Brooks, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarına 25 doların üzerinde risk primi eklediğini belirterek, petroldeki yüzde 10'luk olası bir yükselişin altın ve gümüş üzerindeki muhtemel baskısını rakamlarla hesapladı.

Petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk yükselişin altını yüzde 4, gümüşü ise yüzde 8 düşürebileceğini hesaplayan Brooks, olası kayıpların abartılı olabileceğini ve belirsizliğin sona ermesiyle değerli metallerin toparlanabileceğini ifade etti.

Ekonomist Robin J. Brooks, İran’la yeniden sıcak çatışma ihtimalinin piyasalarda fiyatlanmaya başladığını ve bu durumun en belirgin şekilde petrol fiyatlarında görüldüğünü belirtti.

Brooks’a göre Brent petrol, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olduğu dönemde gördüğü seviyelere yeniden yükseldi. Ancak Basra Körfezi’nden petrol ihracatının savaş öncesi seviyelere dönmesiyle arz tarafında normalleşme sağlandı.

Brooks, Brent petrolün adil değerinin varil başına yaklaşık 90 dolar olduğunu, Aralık 2027 vadeli kontratların da bu seviyede işlem gördüğünü ifade etti. Buna göre piyasada sıcak savaş ihtimalinden kaynaklanan risk primi 25 doların üzerinde bulunuyor.

Altın ve gümüş petrol yükselişinden etkileniyor

CNBC-e'nin derlediği habere göre Brooks, değerli metallerdeki son düşüşün İran savaşı başladığından bu yana gözlenen fiyat ilişkisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Petrol fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın ve gümüşün baskı altında kaldığını kaydeden Brooks, bu ilişkinin son dönemde de korunduğunu ifade etti.

Altın cuma günü yüzde 3,7 gerileyerek bu yıl ilk kez belirgin biçimde 4 bin doların altına inerken, gümüşteki düşüş yüzde 5,9 oldu.

Brooks’un Brent petrol ile altın ve gümüşün günlük fiyat değişimleri arasındaki 30 günlük hareketli korelasyon analizine göre, iki değerli metal de petrol fiyatlarındaki yükselişe ters yönde tepki veriyor.

Petrolde yüzde 10'luk artış altını nasıl etkiler?

Brooks’un ekim ayının ikinci yarısındaki fiyat hareketlerinden hesapladığı esnekliklere göre, Brent petrolün ön vadeli kontratlarında yüzde 10’luk yükseliş, altın fiyatlarında yüzde 4, gümüşte ise yüzde 8’lik düşüşe işaret ediyor.

Ancak Brooks, bu tahminlerin değerli metallerdeki olası kayıpları olduğundan büyük gösterebileceğini düşünüyor. Bunun iki temel nedeni bulunuyor.

İlk olarak, Brent petrol fiyatlarında halihazırda yüksek bir savaş risk priminin bulunduğunu belirten Brooks, mevcut seviyelerin üzerine kalıcı yüzde 10’luk yeni bir artışın olasılığını düşük görüyor.

İkinci olarak, hesaplamada özellikle ekim ayının son iki haftasındaki fiyat hareketlerinin kullanıldığını vurgulayan Brooks, bu dönemde altın ve gümüşün petrol fiyatlarına karşı olağan dönemlerden daha hassas hareket ettiğini ifade ediyor.

Bu nedenle söz konusu hesaplamaların, savaşın başlangıcından bu yana görülen ortalama duyarlılığın üzerinde bir etkiyi yansıttığını belirtiyor.

Brooks, savaşın şubat ayında başlamasının ardından altın ve gümüşte sert düşüşler yaşandığını ancak o dönemde çatışmanın piyasalar açısından beklenmedik bir gelişme olduğunu hatırlattı.

Yeniden hava saldırılarının başlamasının ise artık büyük ölçüde beklendiğini belirten Brooks, bu nedenle 2026’nın başındaki kadar sert düşüşlerin tekrarlanmasının düşük ihtimal olduğunu değerlendirdi.

Ekonomiste göre, mevcut belirsizlik döneminin sona ermesi halinde altın ve gümüş fiyatları yeniden toparlanabilir.


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Başlıklar :altın fiyatlarıpetrol fiyatlarıekonomi
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