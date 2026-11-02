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Altın ve gümüşte sert düşüş: Petrol fiyatlarında dikkat çeken gerileme

Altın ve gümüşte sert düşüş: Petrol fiyatlarında dikkat çeken gerileme

08:13, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:21, 02/11/2026, Pazartesi
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Altın ve gümüşte sert düşüş: Petrol fiyatlarında dikkat çeken gerileme

Küresel piyasalarda yeni haftaya hareketli bir başlangıç yapıldı. Altın ve gümüş fiyatlarında düşüş sürerken Brent petrolün varil fiyatı da geriledi. ABD ile İran arasında diplomatik çözüm ihtimalinin güçlenmesi, enerji piyasalarında fiyatlamaları etkiledi.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde değer kaybetti. Varil fiyatı 110,15 dolara kadar gerileyen Brent petrolde yaklaşık yüzde 2,9'luk düşüş yaşandı.


ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların gündemde olması, petrol fiyatlarındaki hareketlilikte etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'la görüşmelerin ilerlediğini belirtmiş ve 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceklerini ifade etmişti.


Uluslararası piyasalarda Brent petrol, haftanın ilk işlem gününde değer kaybetti. Varil fiyatı 110,15 dolara kadar gerileyen Brent petrolde yaklaşık yüzde 2,9'luk düşüş yaşandı.ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların gündemde olması, petrol fiyatlarındaki hareketlilikte etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda İran'la görüşmelerin ilerlediğini belirtmiş ve 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce yeni saldırılar düzenlemeyeceklerini ifade etmişti.


Ons altın, ocak ayında ulaştığı 5 bin 595 dolarlık tarihî zirvesinden önemli ölçüde gerileyerek 4 bin dolar seviyesinin altına indi.





Ons altın, ocak ayında ulaştığı 5 bin 595 dolarlık tarihî zirvesinden önemli ölçüde gerileyerek 4 bin dolar seviyesinin altına indi.

Yurt içinde de altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Gram altın 6 bin 295 liraya gerilerken Cumhuriyet altınının satış fiyatı 41 bin 180 lira olarak kaydedildi.

Yurt içinde de altın fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Gram altın 6 bin 295 liraya gerilerken Cumhuriyet altınının satış fiyatı 41 bin 180 lira olarak kaydedildi.


Gümüşte de kayıplar devam ediyor


Altındaki düşüşe gümüş fiyatlarındaki gerileme de eşlik etti. Gümüşün alış fiyatı 76,120 lira, satış fiyatı ise 82,9174 lira seviyesinde gerçekleşti.




Gümüşte de kayıplar devam ediyorAltındaki düşüşe gümüş fiyatlarındaki gerileme de eşlik etti. Gümüşün alış fiyatı 76,120 lira, satış fiyatı ise 82,9174 lira seviyesinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin seyrini, Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerini ve enerji arzına ilişkin riskleri yakından takip ediyor. Petrol, altın ve gümüş fiyatlarında önümüzdeki süreçte yaşanacak hareketlerde bu gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin seyrini, Orta Doğu'daki güvenlik gelişmelerini ve enerji arzına ilişkin riskleri yakından takip ediyor. Petrol, altın ve gümüş fiyatlarında önümüzdeki süreçte yaşanacak hareketlerde bu gelişmelerin etkili olması bekleniyor.
Başlıklar :altıngümüşpetrol fiyatlarıbrent petrol
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