Milyarder kriptocu 'Balina James' kıskıvrak yakalandı: Evinden çıkanlar şoke etti
İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan kripto dolandırıcılık faili Richard James Schueller, MİT ve emniyet ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda eşi A.K. ile birlikte yakalandı. Yüklü miktarda para, dijital materyaller, ziynet eşyaları ve silahlarla birlikte yakalanan zanlı gözaltına alındı.
"Kripto para dolandırıcılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Çalışmalar sonucunda yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğunu belirleyen ekipler, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alındı.
Adresteki aramalarda 600 bin dolar, 24 lüks saat, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye, 2 bin 600 avro, 50 bin lira, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 2 dron, 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.