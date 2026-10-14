Milyarder kriptocu 'Balina James' kıskıvrak yakalandı: Evinden çıkanlar şoke etti

Ankara merkezli 9 ilde 'change araç' operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; deprem, yangın veya trafik kazası nedeniyle tamir edilemeyecek derecede hasar görmüş, farklı marka ve modellerdeki ağır hasar kayıtlı araçların motor ve şasi numaraları üzerinde kimyasal sıvı kullanılarak oynama yapılarak aynı marka ve modeldeki 11 araca change işlemi yapıldığı tespit edildi. Ankara merkezli İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı olmak üzere toplam 9 ilde, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.