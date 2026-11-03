Anasayfa
Gündem
İstanbul
Karadeniz’de dron saldırısında vurulan dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçirildi

Karadeniz’de dron saldırısında vurulan dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçirildi

15:29, 03/11/2026, Salı
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Karadeniz’de dron saldırısında vurulan dev gemi İstanbul Boğazı’ndan geçirildi
Hasarlı gemi, Trabzon açıklarından Marinsal Shipping firmasına ait Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi.

Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar alan ve kaptanının hayatını kaybettiği Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçirildi. Trabzon açıklarından Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul’a getirilen 190 metre uzunluğundaki gemiye, boğaz geçişinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait 5 römorkör daha eşlik etti. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Eylül 2026’da İstanbul’dan Rusya’ya gitmek üzere hareket eden Panama bayraklı "ARINA A" isimli kuru yük gemisi, Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız hava aracının saldırısına uğrayarak ağır hasar aldı. Saldırıda geminin kaptanı Dmitry Zhitin ağır yaralanırken, daha sonra hayatını kaybetti. Gemide bulunan 25 mürettebat ise 7 Ekim 2026 tarihinde Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Hasarlı gemi, Trabzon açıklarından Marinsal Shipping firmasına ait Marinsal III römorkörü tarafından çekilerek İstanbul Boğazı açıklarına getirildi. Yaklaşık 190 metre uzunluğunda, 30,5 metre genişliğinde ve 6,2 metre drafta sahip geminin İstanbul Boğazı geçişi için geniş güvenlik önlemleri alındı.

6 römorkör eşliğinde boğazdan geçirildi

İstanbul Boğazı’nın gemi trafiğine kapatılmasının ardından hasarlı kuru yük gemisinin geçişi gerçekleştirildi. Marinsal III römorkörünün çektiği gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma 10, Kurtarma 5, Kurtarma 7, Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörleri eşlik etti. Dev geminin römorkörler eşliğindeki boğaz geçişi dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Yalova’daki tersaneye götürülecek

Marinsal Shipping tarafından yapılan açıklamada, Trabzon’dan başlayan çekme operasyonunun Karadeniz’in değişken ve sert hava şartları altında gerçekleştirildiği belirtildi. Seyir boyunca rüzgâr, dalga ve rota şartlarının yakından takip edildiği, gemi ve personel güvenliğinin ön planda tutulduğu ifade edildi.

İstanbul Boğazı geçişinin ilgili makamlar ve görevli römorkörlerle koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiği belirtilirken, hasarlı geminin Marinsal III römorkörü tarafından Yalova’daki bir tersaneye götürüleceği öğrenildi. Trabzon’dan başlayan çekme operasyonunun geminin Yalova’daki teslim noktasına ulaştırılmasıyla tamamlanacağı bildirildi.


İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi
Gündem
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi havadan görüntülendi
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: Alevler içinde kalan gemi Samsun'a ulaştı
Gündem
Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: Alevler içinde kalan gemi Samsun'a ulaştı

Başlıklar :KaradenizUkraynaİHAMarinsal III
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026