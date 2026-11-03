Esenyurt'ta 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Şiddetli yağış geliyor şemsiyeler bile yetmeyecek: Bakanlıktan 23 il için kritik uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarın 23 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 23 il için meteorolojik uyarı yayımlanırken Hatay'ın dört, Osmaniye'nin ise üç ilçesinde turuncu alarm verildi. Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve güncel hava durumu uyarılarını takip etmesini istedi.