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Dünya konuşacak Türk Telekom duyuracak

İbrahim Acar04:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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İbrahim Acar, Ebubekir Şahin.

196 ülkenin katılımıyla bugün Antalya’da başlayacak COP31 zirvesinin master partneri Türk Telekom, 1,1 milyon metrekarelik etkinlik alanına 16 yeni baz istasyonu kurdu ve 1800 kablosuz internet alanı oluşturdu. 400 gigabit hızında iletişim altyapısı oluşturduklarını söyleyen Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, "Dünya Antalya’da konuşurken sesini dünyaya Türk Telekom teknolojiyle duyuracak" dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, bugün Antalya’da başlayacak ve 20 Kasım'a kadar devam edecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) teknoloji gücünü uluslararası platforma taşıyacak. Zirvenin dijital altyapısını uçtan uca kuran şirket, uluslararası katılımcıların, ülke delegasyonlarının ve basın mensuplarının kesintisiz ve güvenli iletişim ihtiyacını karşılayacak. Toplam 1,1 milyon metrekarelik zirve alanında 1,3 milyon metre fiber optik kablo kullanılarak saniyede 400 gigabit bağlantı kapasitesine sahip altyapı oluşturuldu. Alanda 1.800 kablosuz erişim noktası kuran Türk Telekom, 5G teknolojisini de kapsayan mobil iletişim çözümlerini devreye aldı. Veri merkezi, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezlerini içeren sistemle zirve boyunca yüksek kapasiteli ve güvenli iletişim sağlanması hedefleniyor. “Yarına Sözümüz Var” mottosuyla yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği uygulamaları ve sürdürülebilir finansman çalışmalarıyla Türkiye’nin yeşil dönüşümüne katkı sağlayan şirket, teknolojiyi daha yaşanabilir bir geleceğin anahtarı olarak görüyor.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM BİRLİKTE

COP31’deki Yeşil Alan’da bulunan Türk Telekom Deneyim alanında açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yaptıkları hazırlıkları anlattı. Şahin, dijital dönüşüm ile yeşil dönüşümün birbirini tamamlayan iki stratejik alan olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Türk Telekom olarak teknolojiyi yalnızca bugünün iletişim ihtiyaçlarını karşılayan bir araç değil, Türkiye’nin gelişimine yön veren stratejik bir güç olarak görüyoruz. 185 yılı aşan geçmişimiz, güçlü altyapımız ve birikimimizle 58 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı. Ebubekir Şahin, "592 bin kilometreyi aşan fiber ağımızla 35 milyona yakın haneyi kapsıyoruz. Bu ölçekte bir altyapıyı geliştirirken bağlantı kapasitemizin yanı sıra enerji verimliliğimizi ve çevresel etkimizi de gözetiyoruz. Yenilenebilir yatırımlarımızdan yerli Ar-Ge projelerimize kadar tüm çalışmalarımızı gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için şekillendiriyoruz. Dünya Antalya’da konuşurken o konuşmayı taşıyan hat Türk Telekom hattı olacak" diye konuştu.

Elektrik ihtiyacının %65’ini güneşten karşılama hedefi

  • Türk Telekom'un yenilenebilir enerji yatırımlarını büyüterek elektrik tüketiminin daha büyük bölümünü temiz kaynaklardan karşılamayı hedeflediğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: "Sivas’ta ilk etabını devreye aldığımız güneş enerjisi santrali yatırımları Malatya ve Ağrı’da kuracağımız yeni tesislerle genişletmeyi planlıyoruz. Üç santralle toplam 530 MWp kurulu güce ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yatırımların tamamlanmasıyla mevcut elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 65’inin güneş enerjisinden karşılamış olacağız. 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz." Şahin, güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde, “2025 yılı sonunda devreye aldığımız Sivas santralimiz elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor. Malatya ve Ağrı yatırımlarımızla toplam 530 MWp kurulu güce ulaşarak elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 65’ini güneşten karşılamayı ve karbon salımımızı azaltmayı hedefliyoruz” dedi.

Sürdürülebilir finansman hacmi 1,1 milyar dolar

  • Türk Telekom, yeşil dönüşüm hedeflerini uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı kaynaklarla da destekliyor. Şirket, 2024 yılında 500 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond, 2025 yılında ise 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı gerçekleştirdi. Böylece sürdürülebilir finansman araçlarıyla yapılan ihraçların toplam büyüklüğü 1,1 milyar dolara ulaştı. 2005 yılından bu yana 24,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiren Türk Telekom, son beş yıldır sektörün yatırım liderliğini sürdürüyor. Şirket, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alırken CDP’nin 2025'te iklim değişikliği alanında üst üste ikinci kez en yüksek not olan A’yı aldı.

Akıllı şehirlerle kaynak verimliliğine katkı

  • Türk Telekom, 5G, yapay zekâ, nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi teknolojilerle şehirlerin ve üretim süreçlerinin daha verimli hâle gelmesini sağlayan çözümler geliştiriyor. Enerji, ulaşım, çevre ve kamu hizmetlerinde kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlayan akıllı şehir uygulamalarıyla dijitalleşmenin çevresel ve ekonomik faydalarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Şirket, güçlü dijital altyapısı ve teknoloji birikimini sürdürülebilirlik yatırımlarıyla birleştirerek Türkiye’nin dijital ve yeşil dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürüyor.

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Başlıklar :COP31Türk Telekomekonomi
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Dünya konuşacak Türk Telekom duyuracak
İbrahim Acar, Ebubekir Şahin.
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