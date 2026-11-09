Dünyanın gözü Antalya'da

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin hem ev sahipliğini hem de başkanlığını üstlendiği zirvede, müzakerelere Avustralya başkanlık edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 31 Ekim'de açıkladığı verilere göre konferansa 102 devlet başkanı, 300'e yakın bakan ve 1,5 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'nde, ülkelerin iklim krizi karşısındaki sorumlulukları ve ortak hareket imkânları ele alınacak.

İKLİM FİNANSMANI GÜNDEMDE

Antalya'daki müzakerelerin en kritik başlıklarından birini, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağlayacağı iklim finansmanı oluşturacak. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerine uyum için ayrılan kaynakların artırılması, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve Bakü'de kabul edilen yeni küresel finansman hedefinin hayata geçirilmesi görüşülecek. Ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma çabaları, temiz enerjiye geçiş, iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin çalışanlar ile toplum üzerindeki etkilerini gözeten adil geçiş mekanizması da müzakere gündeminde bulunuyor. Konferansta ayrıca küresel uyum hedefinin göstergeleri ile Paris Anlaşması kapsamındaki ikinci küresel durum değerlendirmesinin hazırlıkları konusunda ilerleme sağlanması amaçlanıyor.

UYGULAMA DÖNEMİ BAŞLIYOR

COP31 Başkanlığını yürüten Türkiye, hedeflerin açıklanmasından çok mevcut taahhütlerin uygulanmasına odaklanıyor. İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ile ülkelerin iklim planlarındaki projelerin teknik destek ve finansman sağlayabilecek ortaklarla buluşturulması hedefleniyor. Bakanlığın eylem gündeminde elektrifikasyon, iklim değişikliğine dirençli şehirler, erken uyarı sistemleri ve sıfır atık uygulamaları öne çıkıyor. İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar'ın açıklamasına göre 11 Kasım'da döngüsel ekonomi alanında bilgi paylaşımını güçlendirecek ve atıklardan kaynaklanan metan emisyonlarının azaltılmasını destekleyecek iki uluslararası girişim duyurulacak. Bu girişimlerle 2035 yılına kadar dünyada belediye atığındaki artışın yarıya indirilmesi hedefleniyor.

Reklam Reklam

Ekonomi

Altın dibi gördü yıl sonu rekor beklentileri tutmadı: Dev bankalardan peş peşe sert revizyon kararı

Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat: Yıl sonu silinebilir

Ekonomi

Türk Telekom teknolojisi sürdürülebilir bir dünya için geleceğe yön veriyor