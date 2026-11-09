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Sanayi tipi airfryerda ihracat atağı

Orhan Orhun Ünal04:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Profesyonel mutfaklar için geliştirilen endüstriyel airfryer teknolojisi, Türk üreticilerin yeni ihracat hedefleri arasına girdi. Otel, restoran ve yemekhanelerde sıkça kullanılan sanayi tipi airfyer geleneksel fırınlara göre yüzde 30 ila 40 daha hızlı pişirme sağlıyor. Bu teknoloji, ABD'den Avrupa'ya uzanan pazarlarda yoğun ilgi görüyor.

Ev tipi cihazlarla yaygınlaşan airfryer teknolojisi, şimdi profesyonel mutfakların da gündeminde. Restoranlar, oteller ve toplu yemek işletmeleri için geliştirilen endüstriyel airfryerler, yüksek kapasiteli pişirme, operasyonel verimlilik ve daha düşük yağ kullanımıyla öne çıkıyor. Türk üreticiler, bu teknolojiyi uluslararası pazarlara taşıyarak yeni ihracat fırsatları yaratmayı amaçlıyor. Türk endüstriyel mutfak sektörü, bugün 6 kıtada yaklaşık 160 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarının yanı sıra ABD, Güney Amerika ve Afrika da sektörün büyüme hedefleri arasında bulunuyor.

Bekir Topuz

Yüzde 40'a varan hız avantajı

Endüstriyel airfryerlar, geleneksel fritözlere kıyasla yüzde 20 ila 40 daha az yağ kullanımı sağlarken, konveksiyonlu fırınlara göre yüzde 30 ila 40 daha hızlı pişirme imkânı sunuyor. Bu ürünler son dönemde yüzlerce hatta binlerce kişiye hizmet veren büyük oteller, restoranlar ve yemekhanelerde kullanılıyor. Havalandırmalı davlumbaz sistemine ihtiyaç duymayan modeller, mutfak alanı sınırlı işletmeler için alternatif oluşturuyor. Kullanım kolaylığı ve güvenlik sistemleri de ürünlerin uluslararası pazarlardaki rekabet potansiyelini artırıyor.

Yerli teknolojiyle küresel rekabet

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, yeni nesil yerli pişirme teknolojilerinin profesyonel mutfaklarda operasyonel avantajlar sağladığını belirtti. Yurt dışında yoğun ilgi gören airfyerların sürekli geliştiğini anlatan Topuz,şunları söyledi: "Endüstriyel airfryerlar sıcak yağ kullanımından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırırken temizlik açısından da önemli kolaylık sunuyor. Endüstriyel airfryerların tasarım ve montajı ülkemizde gerçekleştiriliyor. Türkiye, bu cihazların üretimi ve pazarlanmasında önemli aktörlerden biri olmaya aday. Komponentlerin de ülkemizde üretilmesi için sektörümüzde çalışmalar devam ediyor." Topuz'un Yeni Şafak'a özel açıklamalarına göre, Avrupa ve Uzak Doğu'daki üreticilerle rekabet eden Türk firmaları, inovatif çözümler ve fiyat-performans avantajıyla ABD başta olmak üzere yeni pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Yerli komponent üretiminin geliştirilmesi endüstriyel airfryerda Türkiye'nin üretim gücünü ve ihracattan elde ettiği katma değeri artırabilecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

ABD PAZARINDA YÜZDE 15 BÜYÜME

  • Topuz, ABD'de her yıl yüzde 10-15 büyüme ve 5 yıl içinde ihracatı iki katına çıkarma hedefleri bulunduğunu söyledi. ABD ve Kanada'da Türk endüstriyel mutfak ürünlerine yönelik algının Avrupa kalitesi üzerinden şekillendiğini ifade eden Topuz, Türkiye'nin Çin'den farklı bir konumda değerlendirildiğini belirtti. Türk ürünlerinin kaliteli, Avrupa standartlarında ve aynı zamanda rekabetçi fiyatlı olarak görüldüğünü söyleyen Topuz, özellikle “Made in Türkiye” ibaresinin müşteriler açısından önemli bir tercih unsuru haline geldiğini kaydetti. Sektörün ABD pazarındaki büyümesinin devam edeceğini belirten Topuz, “Son 5 yılda ABD pazarında yüzde 40 büyüdük. Bundan sonra da her yıl yüzde 10-15 civarında büyümeyi hedefliyoruz. Beş yıl içinde de ABD'deki ihracatımızı iki katına çıkarmak istiyoruz.” dedi.

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Başlıklar :ihracatüretimekonomiBekir Topuz
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Sanayi tipi airfryerda ihracat atağı
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Bekir Topuz
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