Emekli zammında yeni kaynak hesabı

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Emeklilere yapılabilecek ilave artış için 900 milyar lira ile 1,1 trilyon lira arasında bir kaynak hesabı öne çıkıyor. Ancak bu oranlar, bütün emeklilere aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Yaş ve prim günü kriterleri, zamların farklılaştırılmasına imkan verebilir. Bu modelde uzun süre prim ödeyenlerle daha yüksek yaşta olan emeklilerin aylıklarında daha fazla artış yapılması değerlendirilebilir. Böylece ayrılacak kaynak, emeklilerin çalışma süresi ve yaşına göre farklı oranlarda dağıtılabilir. 2027 yılı bütçe ve program rakamları, SGK'ya ayrılacak kaynağın büyüklüğünü gösteriyor. Buna göre merkezi yönetim bütçesinden SGK'ya yapılacak transferlerin 3 trilyon 450 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. 2026 yılı için öngörülen 2 trilyon 75,9 milyar liralık transferle karşılaştırıldığında yüzde 66'lık artış anlamına geliyor. SGK'nın 2027 yılı toplam giderinin ise 9 trilyon 844,7 milyar lira olması bekleniyor. Kurumun sigorta ödemeleri için ayırdığı kaynak 7,1 trilyon lira olarak hesaplanıyor. Büyüklük önemli gösterge niteliği taşıyor.


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Başlıklar :ekonomiemekli maaşızam
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