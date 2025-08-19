Yunanistan Batı Trakya’daki azınlık eğitimini yok ediyor: Üç okul daha kapandı

“Bu uygulamalardan vazgeçilmelidir. Azınlık okulları bu ülkenin kültürel zenginliğidir. Eğitime hiçbir katkı sunmayan bu kapatmalar sadece azınlık kimliğini dönüştürmeye yöneliktir. Geleceğimiz olan okullarımızı kaybedersek, azınlık eğitimi de tamamen yok olacaktır.”