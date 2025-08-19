Yeni Şafak
Meclis önünde 'Beyaz Toros' yakmıştı: Hurdaya yatırım yapmış

Erdal Kılınç
13:0419/08/2025, Salı
Psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören M.E.F’in oto hırsızlığı, dolandırıcılık, tefecilik, görevi kötüye kullanmak gibi birçok suç kaydının olduğu öğrenildi.

Meclis önünde yakılan 'Beyaz Toros' bir anda gündemi değiştirdi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu toplantısı öncesi 'Beyaz Toros' yakan şüpheli M.E.F’in hurda teşvik paketinden yararlanmak için 16 araç aldığı ve düzenleme gündeme gelmeyince aracını yaktığı ortaya çıktı. Şüphelinin tefecilik, dolandırıcılık ve oto hırsızlığı gibi birçok suç kaydı bulunuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Çankaya Kapısı önünde, yanan “Beyaz Toros” marka araç büyük bir yankı uyandırdı. 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin simgesi haline gelen 'beyaz toros' marka bir aracın Terörsüz Türkiye adıyla oluşturulan komisyon toplantısı öncesi yakılması karanlık odakların mesajı olarak yansıtıldı.

HURDAYA YATIRIM YAPMIŞ

Oysa gerçek başka çıktı. Aracı yakan M.E.F isimli kişin, bu yıl gündeme gelmesi planlanan hurda teşvikinden yararlanmak isteği ve bu nedenle 16 hurda araç satın aldığı tespit edildi.

Kısa bir süre önce psikolojik sorunlar nedeniyle tedavi gören M.E.F’in oto hırsızlığı, dolandırıcılık, tefecilik, görevi kötüye kullanmak gibi birçok suç kaydının olduğu öğrenildi.

  • Hurda teşviki yasası, MHP tarafından teklif edildi. TBMM'ye sunulan teklifle birlikte pek çok vatandaş için sıfır araç umudu olan hurda teşviki, yeni detaylarla gündeme geliyor. Henüz arabası olmayan ancak hurda desteği yasasından faydalanmak için yasaya uygun koşullarda düşük model bir araç almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir destek paketi duyuruldu.


