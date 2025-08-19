Meclis önünde 'Beyaz Toros' yakmıştı: Hurdaya yatırım yapmış

Hurda teşviki yasası, MHP tarafından teklif edildi. TBMM'ye sunulan teklifle birlikte pek çok vatandaş için sıfır araç umudu olan hurda teşviki, yeni detaylarla gündeme geliyor. Henüz arabası olmayan ancak hurda desteği yasasından faydalanmak için yasaya uygun koşullarda düşük model bir araç almayı planlayan vatandaşlar için önemli bir destek paketi duyuruldu.