Savunmada kuantum atağı

Türkiye, savunma sanayiinde kuantum teknolojileri, yapay zekâ ve hipersonik sistemlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarını hızlandıracak. Kuantum Teknoloji Yol Haritası kapsamında yeni projeler yürütülürken, yapay zekâ alanında 8 Ar-Ge projesine devam edilecek, 2 yeni proje başlatılacak. Otonom sistemlerde ise 3 Ar-Ge projesi sürdürülecek. Biyoteknoloji ve kuantum teknolojilerinde de yeni çalışmalar gerçekleştirilecek. Kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi için HIT-Kuantum programı kapsamında 300 milyon dolarlık destek bütçesi oluşturuldu.

İTHALAT FATURASI AZALACAK

Bu kaynakla kuantum hesaplama altyapısının, yerli donanım ve yazılım kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin bu alanda araştırma yapan değil, teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer alması amaçlanıyor. Kuantum yatırımlarının orta ve uzun vadede ekonomiye de katkı sağlaması bekleniyor. Kritik elektronik bileşenler, hassas sensörler ve güvenli haberleşme sistemlerinde yerli üretimin gelişmesiyle dışa bağımlılık ve ithalat ihtiyacı azalabilecek. Savunma sanayii için geliştirilen teknolojilerin enerji, sağlık, finans ve sanayi gibi alanlarda kullanılması da yeni üretim ve yatırım fırsatları oluşturabilecek.

100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Küresel kuantum teknolojileri pazarının 2035 yılında 60 ila 100 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye'nin bu pazardan yüzde 1 pay alması halinde yıllık 600 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir pazar hacmine ulaşması mümkün olabilecek. Bu rakam bir gelir tahmini değil, küresel pazar büyüklüğü üzerinden yapılan varsayımsal bir hesaplama niteliği taşıyor. Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025'te 10 milyar doları aşması da yüksek teknolojili üretimin ihracattaki mevcut ağırlığını ortaya koyuyor. Kuantum teknolojilerinin ekonomik getirilerinin kısa vadede ortaya çıkması beklenmiyor.

Bununla birlikte araştırma altyapısının güçlendirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve özel sektörün üretim sürecine katılması, yatırımların ekonomik kazanca dönüşmesinde belirleyici olacak.

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