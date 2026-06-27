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Kırklareli’nde denize girmek bir gün yasaklandı

Kırklareli’nde denize girmek bir gün yasaklandı

23:4127/06/2026, Cumartesi
IHA
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28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
28 Haziran 2026 Pazar günü Vize ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.
Can güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan karar kapsamında Vize ilçesindeki tüm plajlarda gün boyunca denize giriş yasaklanırken, vatandaşların yasağa uymaları ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

Yetkililer, hava ve deniz şartlarının normale dönmesinin ardından gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirterek, kamuoyunu resmi duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.



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