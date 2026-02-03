Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Kırsal kalkınmaya dev destek: Bakan Yumaklı duyurdu

Kırsal kalkınmaya dev destek: Bakan Yumaklı duyurdu

09:243/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.
Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını bildirerek, "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, IPARD III Programı kapsamındaki destekleme ödemesine ilişkin paylaşım yaptı.

IPARD III Programı 7. Başvuru Çağrı Dönemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin tamamlandığını belirten Yumaklı,
"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri'ne başvuran 214 proje, toplam 1,7 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı"
değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, IPARD projeleriyle 214 girişimcinin hayallerine bir adım daha yaklaştığına işaret ederek,
"Projeler tamamlandığında yaklaşık 2,9 milyar lira tutarında yatırım, ülke ekonomisine kazandırılmış olacak. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla üretim, istihdam ve kırsal kalkınmayı destekleyen modern yatırımlarla kırsalda bereketi büyütmeye devam ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun"
ifadelerini kullandı.


#Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
#IPARD-III programı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memura enflasyon fark hesabı şekillendi: %18.6 Ocak zammı sonrası temmuz maaş zammı! Hemşire, Polis, Öğretmen maaşları...