Ocak ayında ihracat 20 milyar dolarda kaldı

İhracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azalarak 20,3 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 28,7 milyar dolara yükseldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayının ilk haftasındaki tatil etkisinin ihracat temposunu düşürdüğünü ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe dün Ankara'da ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Bolat, ocakta mal ihracatının 20 milyar 328 milyon dolar olduğu bilgisini vererek, "Bu, Ocak 2025'e göre yüzde 3,9'luk bir azalış anlamına geliyor. Geçen yıl ocak ayında 21 milyar 161 milyon dolardı. Bunun en önemli nedeni özellikle takvim etkisi, işlenmiş altın ve enerji rafine petrol ürünleri ihracatımızdaki düşüş" dedi.
TATİL OLUMSUZ ETKİLEDİ
Ocak ayının genel olarak ihracatın durgun bir tempoda başladığı bir ay olduğunu ve her yıl bu durumun görüldüğünü ifade eden Bolat, şunları kaydetti: "Geçen yıl aralık ayında 3 milyar dolar ilave artış sağladığımız için yeni yılda mal ihracatında küçük bir azalış gerçekleşti. Bunun da en önemli sebebi 1 Ocak resmi tatilin perşembe gününe denk gelmesiydi. Bizim yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar ihracat yaptığımız bir gün. 2 Ocak Cuma günü birleştirilerek özel sektörde uzun bir tatil yapanlar oldu. Bu anlamda ortalama 1,5 milyar dolar ihracat yaptığımız cuma günü bizim açımızdan önemli bir kayıp olmuştu."
İTHALAT YERİNDE SAYDI
Bolat, ocakta yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 28,7 milyar dolarlık dış alımın gerçekleştiğini bildirdi. Bolat, geçen ay dış ticaret açığının da 8,4 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "İhracatta küçük bir azalış olunca dış ticaret açığında yüzde 11'lik bir artış gerçekleşti. Bu anlamda ihracatın ithalatı karşılama oranı da yaklaşık yüzde 71 oldu. Altın ve enerjiyi hariç tuttuğumuzda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,3 olarak kaldı" diye konuştu.
SANAYİDE DÜŞTÜ HİZMETTE YÜKSELDİ
- TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Avrupa Birliği'nin, Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzalamasına değindi. Gültepe, yapılan iki anlaşmanın orta ve uzun vadede Türkiye'ye mutlaka olumsuz yansımaları olacağının altını çizdi. Gelecek dönemde ihracatı artırmak için farklı anlaşmaları yapılması gerektiğine işaret eden Gültepe, "TİM olarak her ay yapacağımız çalışmaları 2026'da da yüzde 20-30 büyüteceğiz. OVP'de de bir revizeye gitmeliyiz. Çünkü 2024, 2025 ve 2026'nın ocak aylarında sektörlerin eksileri artıyor, sanayide düşme, hizmette artış var. Birlikler olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Şubatta 4-5 ticaret heyeti yapacağız. Ortak akıl ve doğru stratejileri yaparsak çift haneli büyümeleri yakalarız" dedi.