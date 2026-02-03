Ocak ayında ihracat 20 milyar dolarda kaldı

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de Avrupa Birliği'nin, Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile serbest ticaret anlaşması imzalamasına değindi. Gültepe, yapılan iki anlaşmanın orta ve uzun vadede Türkiye'ye mutlaka olumsuz yansımaları olacağının altını çizdi. Gelecek dönemde ihracatı artırmak için farklı anlaşmaları yapılması gerektiğine işaret eden Gültepe, "TİM olarak her ay yapacağımız çalışmaları 2026'da da yüzde 20-30 büyüteceğiz. OVP'de de bir revizeye gitmeliyiz. Çünkü 2024, 2025 ve 2026'nın ocak aylarında sektörlerin eksileri artıyor, sanayide düşme, hizmette artış var. Birlikler olarak çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Şubatta 4-5 ticaret heyeti yapacağız. Ortak akıl ve doğru stratejileri yaparsak çift haneli büyümeleri yakalarız" dedi.