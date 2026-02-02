Türkiye’de iş yapıyorsa vergisini verecek

Yıllardır düzenledikleri Turizm Yatırım Forumu’nun (TIF) katılımcı sayısının 1.200-1.300 kişilere kadar yükseldiğine dikkat çeken Narin, “Bu sene daha da fazla ilgi göreceğimizi öngörüyoruz. Bu rakamlar, B2B tabir ettiğimiz bir iş ortamı için son derece yüksektir. İnsanların birbirini tanıma, yenilikleri duyma, yatırımcıların karar verirken piyasayı koklama ve hissetme ihtiyacı var. Bu ortam bir nevi borsa gibidir; belki hemen nakde dönen bir borsa değil ama pazarın görüldüğü bir yer. Uluslararası zincirlerin trendleri anlaşılıyor. Gelecekte, önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifte neler olacağına dair paneller yapılıyor” diye konuştu.