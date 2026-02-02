Türkiye’de iş yapıyorsa vergisini verecek

TÜRSAB’ın yabancı portallara karşı açtığı davaya, turizm yatırımcılarından destek geldi. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Bu şirketlerin Türkiye'de ofis açması ve vergi numarası alması şart. Burası bir hukuk devleti. Bu topraklarda iş yapan vergisini ödemeli” dedi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB), Türkiye’de kayıt dışı olarak turizm alanında satış, pazarlama, tanıtım ve rezervasyon faaliyeti yürütün yabancı 10 web sitesine erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açtığı davaya turizm yatırımcılarından destek geldi. Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin, “Bu topraklarda iş yapan vergisini ödemeli” dedi.
KURALSIZLIĞA KARŞIYIZ
İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında derneğin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sorularımızı cevaplandıran Oya Narin, “Bu şirketlerin Türkiye'de ofis açması ve vergi numarası alması şart. TÜRSAB’ın attığı adım doğrudur; bu topraklarda iş yapan vergisini ödemeli. Haksız rekabet yaratmamaları gerekiyor. Ayrıca güvenlik (yangın, kimlik bildirimi vb.) açısından da Airbnb'lerin otellerle aynı standartlara tabi olması gerekir. Evde yangın tüpü bile yokken turizm hizmeti verilmesi riskli. Airbnb modeline karşı değiliz, "kuralsızlığa" karşıyız. Burası bir hukuk devleti” açıklamasında bulundu.
OFİS AÇSIN VERGİ VERSİN
Turizm konutlarında belgenin olması gerektiğine dikkat çeken Narin, şöyle devam etti: “Turizm konut belgesi olmalı. Airbnb de bunları pazarlayan firma. O pazarlayan firmanın Türkiye'de mukim bir irtibat ofisi, bir vergi numarası yok. Dolayısıyla bu gerçekten yola çıkarak kanunlara uygun şekilde düşünmek durumundayız. İlgili kurum satışı yapmak için buranın vergi mevzuatına uygun bir şekilde kendini düzenlemek durumunda. Başka çaresi yok.”
GÜVENLİK TEDBİRİ OLMALI
Uber'in de benzer süreçten geçtiğini vurgulayan Narin, “Uber Türkiye'de yer açtı, vergisini veriyor, işini yapıyor. Airbnb bir kazanım ama bazı ülkelerde yasaklanmasın tartışması da başladı. O da turizm sektörünün bir parçası ama vergisini ödememesi adil değil. Ayrıca evini veren kişinin de o turistin can güvenliği, yangın güvenliği... Bir sürü konuda tedbirleri olması lazım” şeklinde konuştu.
YATIRIM ZİRVESİ 10-11 ŞUBAT’TA
- 10-11 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu (TIF) hakkında bilgi veren Oya Narin, bu zirveyi Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi ile birlikte düzenlediklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin desteklediği zirveye 35 yabancı üst düzey ismi konuşmacı olarak ağırlayacaklarını ifade eden Narin; “Dünyanın en önemli turizmini ve turizm sayılarını temsil eden aktörlerini İstanbul’da ağırlıyoruz. Uluslararası yatırımcılar, finans kurumları, bankalar, fonlar, teknoloji öncüleri, küresel otel markaları ve gayrimenkul yatırımcılarını zirvede bir araya getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
GELECEK 10-15 YILDA NELER OLACAĞINI KONUŞACAĞIZ
- Yıllardır düzenledikleri Turizm Yatırım Forumu’nun (TIF) katılımcı sayısının 1.200-1.300 kişilere kadar yükseldiğine dikkat çeken Narin, “Bu sene daha da fazla ilgi göreceğimizi öngörüyoruz. Bu rakamlar, B2B tabir ettiğimiz bir iş ortamı için son derece yüksektir. İnsanların birbirini tanıma, yenilikleri duyma, yatırımcıların karar verirken piyasayı koklama ve hissetme ihtiyacı var. Bu ortam bir nevi borsa gibidir; belki hemen nakde dönen bir borsa değil ama pazarın görüldüğü bir yer. Uluslararası zincirlerin trendleri anlaşılıyor. Gelecekte, önümüzdeki 10-15 yıllık perspektifte neler olacağına dair paneller yapılıyor” diye konuştu.