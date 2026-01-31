Türkiye limanlarında tarihi rekor: Elleçlenen yük 553 milyon tona ulaştı

"İtalya'yı, 13 milyon 518 bin 965 ton ile ABD ve 10 milyon 869 bin 420 ton ile Mısır takip etti. Türkiye'ye en fazla yükün geldiği ülkeler ise sırasıyla 101 milyon 562 bin 166 ton ile Rusya, 21 milyon 729 bin 680 ton ile ABD ve 14 milyon 354 bin 73 ton ile Mısır oldu. Elleçlenen konteyner miktarı ise geçen yıla göre yüzde 3,5 artarak 14 milyon TEU'ya ulaştı. 2025'te en fazla konteyner elleçlemesi 3 milyon 428 bin 48 TEU ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde yapıldı. Ambarlı'yı 2 milyon 505 bin 678 TEU ile Kocaeli ve 2 milyon 138 bin 327 TEU ile Tekirdağ bölge liman başkanlıkları izledi. Denizcilik sektörünün 2026'da da yeni rekorlar kırmasını bekliyoruz. Gemi insanı istihdamını odağa alan ve emniyetten ödün vermeyen stratejilerimizle dünya denizciliğinden çok daha büyük pay alarak ülkemizin refahını artırmayı hedefliyoruz."