Türkiye limanlarında tarihi rekor: Elleçlenen yük 553 milyon tona ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye limanlarında 2025 yılında elleçlenen yük miktarının önceki yıla göre yüzde 4 artarak 553 milyon 268 bin 303 tona yükseldiğini açıkladı. Uraloğlu, bu rakamla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldığını belirtti.
Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin deniz taşımacılığında istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, limanlardaki yük hareketliliğinin ülke ekonomisi ve dış ticaret açısından önemli bir gösterge olduğuna dikkat çekti.
Önceki yıla oranla yüzde 4 arttı
Uraloğlu, geçen yıl limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artarak 142 milyon 784 bin 2 ton, yurt dışı limanlarından ülke limanlarına gelen yük miktarının ise bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 271 milyon 632 bin 303 ton olarak gerçekleştiğini aktardı.
2025'te deniz yoluyla yapılan yurt dışı yük taşımalarının bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 414 milyon 416 bin 305 tona ulaştığını belirten Uraloğlu, bölge liman başkanlıkları bazında 2025'te en fazla yük elleçlemesinin 89 milyon 507 bin 150 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydetti.
Uraloğlu, Aliağa'yı, 83 milyon 939 bin 975 ton ile Kocaeli ve 70 milyon 905 bin 737 ton ile İskenderun bölge liman başkanlıklarının izlediğine işaret ederek, 2025 yılında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 69 milyon 157 bin 356 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 69 milyon 678 bin 982 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.
Sıvı ve katı dökme yüklerde artış öne çıktı
2025'te en fazla elleçlemenin 169 milyon 714 bin 709 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleştiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Sıvı dökme yükler geçen yıla göre yüzde 4,6 artarken katı dökme yüklerdeki artış yüzde 5,7 ile 160 milyon 938 bin 575 tona ulaştı. Konteynerde taşınan yükler 144 milyon 339 bin 527 ton ile yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. Genel kargo yükleri 65 milyon 847 bin 587 ton ile yüzde 6 artarken Ro-Ro ile taşınan yükler ise yüzde 4,7 artışla 12 milyon 425 bin 500 ton olarak kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, limanlardaki elleçlemelerde en fazla artış gösteren yük cinslerinin sırasıyla 4,35 milyon ton ile taş kömürü (briketlenmemiş), 3,15 milyon ton ile ham petrol ve 3,08 milyon ton ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) olduğunu belirtti.
En fazla yük İtalya'ya gönderildi Rusya'dan geldi
2025'te limanlardan deniz yolu ile yurt dışına gönderilen yükler arasında en fazla taşımanın 17 milyon 276 bin 832 ton ile İtalya'ya yapıldığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: