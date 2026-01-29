Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol uzunluğumuz Dünya'nın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, '30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı'nın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğumuz dünyanın çevresinin 4'te 3'üne ulaştı. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunuyor. 2002'den bu yana yapılan yaklaşık 23 bin 948 kilometrelik bölünmüş yol artışı, Dünya'nın çevresinin yüzde 60'ına denk geliyor. Yani 2002'den bu yana inşa edilen bölünmüş yol uzunluğu Türkiye'yi doğudan batıya 14 kez katetmeye yetecek seviyededir" dedi.

'OTOYOL ARTIŞ HIZINDA AVRUPA'DA 1'İNCİYİZ'

Uraloğlu, 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağını yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükselttiklerini kaydederek, "Otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonunda 4 bin 330 kilometreyi hedefliyoruz. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybını yüzde 81 azalttık" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını işaret ederek, "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik" dedi.







