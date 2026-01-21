Bakan Uraloğlu duyurdu: Trabzon Ankara arası 4,5 saate düşüyor

“Bu önemli kesimle, yoğun nüfusa sahip Çukurçayır Mahallesi ile şehrin hem doğusu hem batısındaki mahalleler arasında yüksek standartlı, kesintisiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı sağlamış olacağız. Trabzon Güney Çevre Yolu’muzu da Akçakale’den başlayıp Arsin’e kadar uzanacak biçimde iki kesim halinde hayata geçiriyoruz. Birinci etabında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devam eden 16 kilometrelik kesimin, 14 kilometresi tünel ve viyadüklerden oluşuyor. Bu projeyle, Karadeniz Sahil Yolu’nun Akçaabat-Arsin arasındaki kesiminde şehir içi trafiği ve özellikle Sarp Sınır Kapısı’na yönelen ağır transit trafiği birbirinden ayıracağız.”