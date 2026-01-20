Bakan Uraloğlu duyurdu: 2025’te Kıyı Emniyeti 199 operasyonda 631 can kurtardı

"2025 yılında İstanbul Boğazından geçiş yapan 40 bin 172 geminin yüzde 61,3’ünü oluşturan 24 bin 608 gemiye kılavuzluk hizmeti verdik. Çanakkale Boğazından geçiş yapan 44 bin 471 geminin ise yüzde 53,9’u yani 23 bin 971 gemi kılavuz kaptanlarımız tarafından yönetildi. Böylece 2025 yılında boğazlarda 48 bin 579 kılavuzluk hizmeti verildi"