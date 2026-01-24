Bakan Uraloğlu: Demir yolları yerli ve milli sinyalizasyon sistemleriyle donatılıyor

Bakan Uraloğlu, TCDD ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var" açıklamasında bulundu.