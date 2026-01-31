Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye'de bu yıl doğal gaz tüketimi 58,5 milyar metreküp olarak öngörüldü

Türkiye'de bu yıl doğal gaz tüketimi 58,5 milyar metreküp olarak öngörüldü

10:3931/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2026 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2026 yılı doğal gaz tüketim tahminine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye'nin bu yıl için ulusal doğal gaz tüketim tahminini 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

Tüketim tahmini hesaplamasında, doğal gazın metreküp başına 9 bin 155 kilokalori üst ısıl değeri esas alındı.

BOTAŞ şebeke yatırım tutarı revize edildi

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.



#EPDK
#Resmi Gazete
#doğal gaz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Berat gecesi duası: Kandil akşamı yapılacak dualar