Türkiye'de bu yıl doğal gaz tüketimi 58,5 milyar metreküp olarak öngörüldü

Buna göre, 2026 yılı ulusal doğal gaz tüketim tahmininin 58 milyar 511 milyon 978 bin 267 standart metreküp olarak belirlenmesine karar verildi.

Öte yandan, EPDK'nin bir diğer kurul kararıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) 2025 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programında revizyona gidildi. Buna göre, daha önce 20 milyar 593 milyon 826 bin 500 lira olarak belirlenen toplam yatırım tutarı, 16 milyar 324 milyon 498 bin 500 lira olarak yeniden düzenlendi.