Restoran ve kafelerde ek ücret dönemi bitti

Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; lokanta, kafe, restoran, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, tüketiciden servis, masa veya kuver adı altında ilave ücret talep edemeyecek. Yönetmelik değişikliğiyle, tarife ve fiyat listelerinde yer almayan herhangi bir ücretin tüketiciden alınması yasaklandı. Tarife dışında ücret alınması hâlinde bunun açık şekilde fiyat listesinde gösterilmesi zorunlu tutulurken, yiyecek-içecek sektörüne ilgili konuda istisna getirilmedi. Yeni düzenlemeye göre, İş Kanunu'nun mevcut hükümleri saklı kalmak kaydıyla, restoran ve kafelerde tüketiciye sunulan hizmetler için ek bir bedel istenemeyecek. Düzenlemeyle tüketiciler, işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek.