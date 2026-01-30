Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Emekli olunca başladı, 700 tane birden çıktı: Ankara'da kimsenin değer vermediği bir yerdi, sonunda istediği oldu

Emekli olunca başladı, 700 tane birden çıktı: Ankara'da kimsenin değer vermediği bir yerdi, sonunda istediği oldu

20:4830/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Ankara'nın Çubuk ilçesinde emekli öğretmen İlhan Menekşe, 9 yıl önce kurduğu bahçede yaklaşık 700 hünnap fidanını toprakla buluşturdu.

Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Menekşe, 2016'da emekli olduktan sonra tarımla uğraşmaya başladı.

Kendi arazisinde farklı meyve türlerini deneyen Menekşe, yaptığı gözlemler sonucunda hünnap ağacının bölge iklimine uyum sağladığını tespit etti.



Yaklaşık 9 yıldır bu alanda çalışma yürüten Menekşe, bahçesinde yaklaşık 700 hünnap fidanı yetiştirdi.



Menekşe, basın mensuplarına, hünnap meyvesinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu söyledi.



Hünnabın ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade eden Menekşe, şunları kaydetti:


"Burası kimsenin değer vermediği bir yerdi. Ben de bu alanı değerlendirdim. Dikimi sık yaptım. Böylece daha fazla fidan elde ettim. Her yıl kuruyan fidanları yeniliyorum. Amacım sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda üretimde örnek olmak. Bu çalışmayı bir kazançtan ziyade ülkeye katkı olarak görüyorum. Belki bugün değil ama yarın bu işi biri devam ettirecek. Çocuklarım yapmazsa, gönül veren biri gelir ve bu emeği sürdürür. Önemli olan bu toprağın işlenmesi."

#Hünnap
#Ankara
#Fidan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı