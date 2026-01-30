Jeopolitik gelişmeler ve ABD-İran gerilimine ilişkin endişelerle hafta içinde rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, haftanın son gününde sert satış baskısıyla karşılaştı. Gram altın güne 7 bin 596 liradan başlarken, gün içinde 7 bin 613 lirayı gördü ancak gelen satışlarla 6 bin 853 liraya kadar geriledi. Akşam saatleri itibarıyla gram altın 6 bin 857 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altındaki günlük kayıp yüzde 9’un üzerine çıktı.

Altının ons fiyatı da gün içinde yüzde 7’yi aşan düşüşle 5 bin doların altına gerileyerek küresel satış dalgasını teyit etti.

Gümüşte sert çöküş: Günlük kayıp yüzde 22’yi aştı

Değerli metallerdeki en sert düşüş gümüşte yaşandı. Dün 163 lira seviyesinden kapanan gram gümüş, bugün yüzde 22’yi aşan kayıpla 126,71 liraya kadar geriledi. Gün içinde 165,50 lirayı gören gümüş, ilerleyen saatlerde 126,53 lirayı test ederek son dönemlerin en sert düşüşlerinden birini yaşadı.

Uluslararası piyasalarda da gümüşün ons fiyatı yüzde 17’den fazla değer kaybederek 100 doların altına indi.

Rekorların ardından fiyatlar geri çekildi

Uzmanlar, altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşte kısa sürede görülen hızlı yükselişlerin ardından gelen kar satışlarının belirleyici olduğunu ifade ediyor. Haftanın başında rekor seviyelere ulaşan fiyatların, jeopolitik risklerin görece fiyatlanmasıyla birlikte hızlı şekilde geri çekildiğine dikkat çekiliyor.

Talep cephesinde gümüş öne çıkmıştı

Fiyatlardaki sert geri çekilmeye rağmen, gümüşe olan ilginin son dönemde belirgin şekilde arttığı görülüyor. Elde edilen verilere göre Ocak 2026’da gümüş ürünlerine olan talep, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103 arttı. Veriler, gümüşün yatırım sepetlerinde düzenli ve tekrarlanan bir ürün haline geldiğini ortaya koyuyor.





Altın tarafında ise yatırımcıların gram altın yerine 22 ayar bilezik gibi daha hacimli ürünlere yöneldiği, bu ürünlere olan talebin gram altına kıyasla daha güçlü seyrettiği belirtiliyor.







