Piyasalarda "Warsh" fırtınası! Bugün (31 Ocak) canlı gram altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altını alış- satış fiyatları ne kadar oldu?

Tuğba Güner
08:4031/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Yatırımcıların ve hediye alacakların gözü kulağı 31 Ocak 2026 canlı altın fiyatlarında! Haftanın son işlem gününde yaşanan sert dalgalanmanın ardından gram altın ve çeyrek altın güne kaç liradan başladı? Bugün (31 Ocak) canlı gram altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altını fiyatşarı ne kadar oldu? İşte serbest piyasa ve kuyumcu verileriyle en güncel rakamlar.

Warsh Fırtınası" sonrası 5.000 dolar barajının altına sarkan ons altın, iç piyasadaki dengeleri de değiştirdi. Çeyrek altından Cumhuriyet altınına, 22 ayar bilezikten gram altına kadar tüm kalemlerde anlık değişimleri ve uzman analizlerini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Canlı Altın Fiyatları: Bugün Altın Ne Kadar?

Piyasalarda yaşanan tarihi geri çekilme sonrası fiyatlar yeni dengesini arıyor. 31 Ocak 2026 sabahı itibarıyla serbest piyasada ve Kapalıçarşı'da işlem gören güncel rakamlar şu şekildedir:

GRAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 7.347 TL

SATIŞ: 7.488 TL


ANLIK GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN


ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 12.024 TL

SATIŞ: 12.203 TL


ALTIN ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYIN

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 23.772,86 TL, Satış 24.451,75 TL


ANLIK YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

TAM ALTIN FİYATI

Alış 47.821,42 TL, Satış 48.753,94 TL


ANLIK TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Altın 10 bin TL olur mu?


Altın ve gümüş piyasasındaki rekor yükselişleri değerlendiren İslam Memiş, piyasaların teknik olarak okunamadığı bir "manipülasyon" sürecine girildiğini belirterek; gram altında 10 bin TL seviyesinin artık hayal olmadığını ancak kısa vadede "enkaz" yaratabilecek sert düzeltmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

YASAL UYARI

