Piyasalarda "Warsh" fırtınası! Bugün (31 Ocak) canlı gram altın, tam altın, cumhuriyet altını, ata altını alış- satış fiyatları ne kadar oldu?

Altın 10 bin TL olur mu?





Altın ve gümüş piyasasındaki rekor yükselişleri değerlendiren İslam Memiş, piyasaların teknik olarak okunamadığı bir "manipülasyon" sürecine girildiğini belirterek; gram altında 10 bin TL seviyesinin artık hayal olmadığını ancak kısa vadede "enkaz" yaratabilecek sert düzeltmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.