10 şehirde kura heyecanı başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde 2-8 Şubat kura programını açıkladı. 41 ilde kuraların çekildiğini ve 144 bin 258 anahtarın hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini dile getiren Bakan Kurum, “Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor” açıklamasında bulundu.

Murat Kurum’un sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre, 2 Şubat Pazartesi Elazığ’da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri’de 7 bin 562, Zonguldak’ta 1.872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir’de 1.633, Düzce’de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş’ta 8 bin 195, Afyonkarahisar’da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye’de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova’ da 1.805, Kırıkkale’de 1.736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.