TPAO'nun 6 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı

10:101/02/2026, Pazar
AA
MAPEG'in istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan sahalara ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Batman, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul ve Tekirdağ sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.



#TPAO
#Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Resmi Gazete
