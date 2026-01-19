Bir ilde daha petrol hamlesi: TPAO sahada kalıyor

Kırklareli’nde yapılan doğal gaz keşfi sonrası önemli bir adım atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatılırken, bölgede enerji çalışmalarının sürdürülmesi ve yerli hidrokarbon kaynaklarının ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre TPAO’nun Kırklareli’ndeki “AR/TPO/K/F18-b1” pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari olarak değerlendirilebilmesi ve sahanın geliştirilmesine imkân tanınması amacıyla uzatıldı.
Söz konusu ruhsat, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması hedefiyle 7 Şubat 2026’dan 7 Şubat 2028’e kadar geçerli olacak.