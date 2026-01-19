Bir ilde daha petrol hamlesi: TPAO sahada kalıyor

Buna göre TPAO’nun Kırklareli’ndeki “AR/TPO/K/F18-b1” pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi, doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari olarak değerlendirilebilmesi ve sahanın geliştirilmesine imkân tanınması amacıyla uzatıldı.