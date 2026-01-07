Yeni Şafak
TPAO'nun 4 ildeki petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı

09:167/01/2026, Çarşamba
AA
TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.
TPAO'nun, Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Batman, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman'daki sahalarında petrol arama ruhsatlarının süresi 2 yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman, Diyarbakır, Muş'u kapsayan 60 bin 705 hektar saha ile Batman, Adıyaman'ı kapsayan 49 bin 366 hektar sahada TPAO'nun sahip olduğu arama ruhsatlarının süresi, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 12 Ocak 2026'dan 12 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.
