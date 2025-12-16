Karadeniz'de petrol hamlesi: 21 sahasının ruhsat süreleri 3 yıl uzatıldı

Buna göre, TPAO'nun Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge veya Kıta Sahanlığında yer alan ve yüzölçümleri 19 bin 219 hektar ile 914 bin 261 hektar arasında değişen 21 sahası için petrol arama ruhsatı 3 yıl süreyle uzatıldı.