Emekli maaş farkları 4 Şubat'ta hesaplarda

En düşük emekli aylığı 20 bin lira olarak belirlenirken aradaki 3 bin 119 liralık ocak ayı maaş farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatırılacak.
En düşük emekli maaşını 20 bin liraya yükselten ve memur disiplininden trafik denetimlerine kadar birçok alanda değişiklik içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
5 MİLYON VATANDAŞI İLGİLENDİRİYOR
Bu çerçevede ocak ayında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylıkların fark ödemeleri için tarih belli oldu. Yaklaşık 5 milyona yakın en düşük emekli maaşı alanları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte 3 bin 119 liralık ocak ayı emekli maaş farkı 4 Şubat’ta hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik ’Kurumu’ndan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.