Ev hanımıydı gittiği kursla hayatı değişti: Sıfırdan başlayıp 20 belge aldı, 300 kişiye iş kapısı açtı

Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var. Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüz Kenan Tabar’ın bize destekleri çok olmuştur" şeklinde konuştu.