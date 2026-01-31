Yeni Şafak
Ev hanımıydı gittiği kursla hayatı değişti: Sıfırdan başlayıp 20 belge aldı, 300 kişiye iş kapısı açtı

19:0631/01/2026, Cumartesi
IHA
Elazığ’da ev hanımıyken dışarıdan eğitimini tamamlayan Mesuda Kartal, 12 yılda aldığı 20 belgeyle usta öğreticiliğe yükselerek 300 öğrenciye ekmek kapısı açtı.

Elazığ’da yaşayan iki çocuk annesi Mesuda Kartal, 2008 yılında Halk Eğitim Merkezleri bünyesindeki kurslara katılmaya başladı. İlkokul mezunuyken dışarıdan eğitimini tamamlayan Kartal, 2020 yılına kadar geçen süreçte 20’ye yakın sertifika alarak usta öğreticilik ve ustalık belgelerini tamamladı. 

Halk Eğitim bünyesinde görev yapmaya başlayan Mesuda Kartal, bu süreçte yaklaşık 300 öğrenciye eğitim verdi. Her 5 yılda ortalama 20 yeni kayıt alan Kartal’ın yanında yetişen bazı öğrenciler, 3 yıl içerisinde usta öğreticilik seviyesine ulaştı.

"Kurslara giderek kendimi geliştirdim"


Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu imkanlara dikkat çeken Kartal, "Serüven 2008 yılında kurslara giderek başladı. 2020’ye kadar da devam etti. 20’ye yakın belge alarak, ondan sonra usta öğreticilik, ustalık belgeleri alarak halk eğitimde şu an görev yapıyorum. Kurslara giderek kendimi geliştirmek yönünde o kadar kursu seçtim...

 İleride daha iyi verimli olmak için sürekli kurslara giderek kendimi geliştirdim. Genellikle el sanatları kurslarına genellikle gittim. Hepsi de halk eğitim bünyesinde. Onlardan belge alarak, sonra belgeleri birleştirip usta öğreticilik, ustalık belgelerini alarak bu şekilde devam etti" dedi.

"Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var"


Halk Eğitim Merkezlerinin büyük bir fırsat kapısı olduğunu vurgulayan usta öğretici Kartal, " Ev hanımıydım, ilkokul mezunuydum. Okulları da dışarıdan bitirerek öyle mesleğe atıldık. 300’e yakın öğrenciyle tanışmışlığım olmuştur. Çünkü her 5 yılda 20’ye yakın öğrenci kaydediyoruz ve dönem dönem değişiyor...

Benimle çalışıp 3 yılda gelip usta öğretici olan öğrencim bile var. Ev hanımlarına söyleyeceğim ya da dışarıdaki okumayıp kendilerine bir meslek edinmek isteyen gençlerimize sesleneceğim. Gelip kurslarımıza, halk eğitime gelsinler, kurslarımıza başvursunlar. Meslek edinmek için gelip uğraşsınlar. Bu noktada müdürümüz Kenan Tabar’ın bize destekleri çok olmuştur" şeklinde konuştu.

