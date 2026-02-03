AK Parti'den emeklileri heyecanlandıran açıklama: İyileştirme çalışmaları var

Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat gecesini tebrik etti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dileyen Akbaşoğlu, 6 Şubat'ın bir taraftan bu acıyı, diğer taraftan da bu acıların giderilmesine ilişkin gayretli, üstün çalışmaları hatırlama günü olacağını ve bu günden dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Depremin yıl dönümünde Osmaniye'de olacaklarını belirten Akbaşoğlu, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesindeki her bir vatandaşın yanında ve dimdik arkasında olduklarını söyledi. Akbaşoğlu, 2025 yılı itibarıyla başlattıkları 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin kuralarının çekildiğini, hak sahiplerinin belirlendiğini, 2027 martından itibaren bu konutların anahtarlarının teslim edilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

AK Parti'nin verdiği sözlerin, "muhalefetin desteksiz atışlarına, namus sözü vererek çiğnediği yaklaşımlara ve vaatlerine sırtını dönmesine benzemeyeceğini" söyleyen Akbaşoğlu, "Ne söylediysek onu yaptık, yerine getiriyoruz ve yerine getireceğiz. 'Hiçbir insanı işinden etmeyeceğiz.' diyerek 40 bin insanı İstanbul Büyükşehir Belediyesinden dışarı atıp ekmeksiz bırakanlara, her türlü vaadi verip hiçbirini yerine getirmeyip 'Onlar o günün gerekleriydi.' diye sözlerini farklılaştıranlara benzemez AK Parti'nin sözleri ve hükümetimizin ortaya koymuş olduğu projeler" değerlendirmesini yaptı.

Akbaşoğlu, Terörsüz Türkiye bağlamında çok önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayarak, sürecin terörsüz bölgeyi, terörsüz bölgenin ise terörsüz dünyayı oluşturacak bir perspektifi içinde barındırdığına işaret etti. Akbaşoğlu, "Bu vesileyle dünya düzenine ilişkin yepyeni adımların konuşulduğu, perspektiflerin ifade edildiği, farklı uygulamaların hayata geçtiği şu ortamda Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sözünün ne kadar büyük bir anlamı ihtiva ettiğini daha iyi idrak ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Emekliler baş tacımızdır"

Bir basın mensubunun, partisinin milletvekillerinin emekli maaşları konusundaki sözlerini sorması üzerine Akbaşoğlu, "İkili sohbet esnasında bir şeyler söylüyor. Herkesin kendi kişisel yaşantısına ilişkin. Bunlar genellenemez. Kendisi hangi bağlamda söylediğine ilişkin açıklama yaptı kamuoyuna zaten. Mersin vekilinin söylediği asla emeklilere yönelik değil, muhalefetin bunu istismara dönük hal, hareketleri ve söylemlerine ilişkin. Bunun ayrımını yapmamız lazım. Muhalefetin siyaset tarzına ilişkin bir söylem. Emekliler baş tacımızdır." ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, emekli bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"2025 bütçe görüşmelerinde söyledik, Cevdet Yılmaz Bey de konuşmalarında ifade etmişti, GETAD diye kısalttığımız, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Ona göre bir kriter belirlenecek. Mesela bir haneye bir maaş geliyor, 10 tane kirada yeri var, geçim derdi olmayan bir insan bu ayrı. Geçim derdi olan bir insan var, ona nasıl destek verebiliriz, 'bu sistemin doneleri ne olmalıdır'a dönük konuşmalar yapılıyor. Sadece emeklilerle sınırlı değil, toplumun bütün kesimlerine ilişkin yoksulluk sınırıyla ilgili bir sınır belirlenecek, hane halkı bağlamında bir tamamlama olacak. Gerekirse bunlarla ilgili kanuni düzenlemeler yaparız. Bunlar üzerine çalışılıyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere tüm toplum kesimlerine ilişkin böyle bir iyileştirme çerçevesinde bakıyoruz. Çalışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in koordinatörlüğünde bakanlarımız, Ekonomi Koordinasyon Kurulu, parti genel merkezimiz, kabinemiz ve grubumuzda buna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bunun detaylarını kamuoyuyla da paylaşacağız."

"Maksat, mal ve can güvenliği"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edileceğini anımsattı.

Bu düzenlemede değişiklik olup olmayacağı sorusu üzerine Akbaşoğlu, "İstişareye açığız. Dinliyoruz, makul bir şey olduğu takdirde değerlendiriyoruz. Bazı noktalarda da esnememek gerekiyor. Her yıl 6 bine yakın insanımız hayatını kaybediyor, maksat caydırıcılık ve kurallara tam uyum. Sizin, benim, ailenizin, komşunuzun, vatandaşımızın hak ve hukukunu korumaya, kurallara uymaya dönük bir perspektif" değerlendirmesinde bulundu.

Akbaşoğlu, bu kanun teklifine yönelik "trafik cezalarının gelir kapısı görüldüğü" iddialarının hatırlatılması üzerine, "Böyle bir maksat asla olamaz. Maksat, can ve mal güvenliği, caydırıcılık. Sağlık giderleri açısından da devasa bir tutar. Savaşta değiliz, 6 bin insanımızı trafik kazalarında kaybediyoruz. Perspektif bunu sıfırlayabilmek. Niyetimiz iyi" diye konuştu.