Selçuk Bayraktar KIZILELMA'nın göreve başlayacağı tarihi açıkladı: Baykar 2026'da daha 'hızlı' ve 'akıllı' olacak

"2025 cirosunun da yaklaşık yine yüzde 90'ını ihracattan elde etmiş oldu ve art arda 3 yıldır dünyanın en büyük SİHA üreticisi olma unvanını taşımayı sürdürdü. Bu başarı sizlerin arkadaşlar. Bu başarı Türk tekniğinin, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayisinin başarısı. Bu başarı Milli Teknoloji Hamlesi'nin, TEKNOFEST kuşağının, bu başarı desteğini dualarıyla esirgemeyen aziz milletimizin başarısı. Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak sizlerle iftihar ediyor, yürekten tebrik ediyorum. 2025'in Özdemir Bayraktar Ödülleri'ni gayretiyle, emeğiyle, fedakarlığıyla hak eden kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum.